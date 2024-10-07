Как продлить срок хранения выпечки без химических добавок

Если вы любите печь хлеб, булочки и другую домашнюю выпечку, то, наверняка, хотите, чтобы она как можно дольше оставалась свежей и мягкой. Есть несколько простых секретов, которые помогут продлить срок хранения ваших кулинарных шедевров.
Помимо добавок в тесто, важен и способ хранения. Идеальный вариант – хранить выпечку в хлебнице. Также можно завернуть ее в пергаментную бумагу. А вот целлофановые пакеты или пищевую пленку лучше не использовать – в них выпечка быстро отсыреет и потеряет вкус.
Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
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