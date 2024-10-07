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Как продлить срок хранения выпечки без химических добавок

1:02
Еда

Если вы любите печь хлеб, булочки и другую домашнюю выпечку, то, наверняка, хотите, чтобы она как можно дольше оставалась свежей и мягкой. Есть несколько простых секретов, которые помогут продлить срок хранения ваших кулинарных шедевров.

Как продлить срок хранения выпечки без химических добавок
Фото: flickr.com by Two Helmets Cooking, CC BY 2.0

Что добавить в тесто для свежести выпечки

  • Минеральная вода: добавление минеральной воды в тесто позволяет продлить свежесть и мягкость выпечки.
  • Манная крупа или мед: немного манки или ложка жидкого меда также сохранят выпечку мягкой и нежной.
  • Крахмал: чтобы выпечка стала воздушной и мягкой, добавьте в тесто кукурузный или картофельный крахмал.

Правильное хранение

Помимо добавок в тесто, важен и способ хранения. Идеальный вариант – хранить выпечку в хлебнице. Также можно завернуть ее в пергаментную бумагу. А вот целлофановые пакеты или пищевую пленку лучше не использовать – в них выпечка быстро отсыреет и потеряет вкус.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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