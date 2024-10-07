Как продлить срок хранения выпечки без химических добавок

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите печь хлеб, булочки и другую домашнюю выпечку, то, наверняка, хотите, чтобы она как можно дольше оставалась свежей и мягкой. Есть несколько простых секретов, которые помогут продлить срок хранения ваших кулинарных шедевров.

Фото: flickr.com by Two Helmets Cooking, CC BY 2.0

Что добавить в тесто для свежести выпечки

Минеральная вода : добавление минеральной воды в тесто позволяет продлить свежесть и мягкость выпечки.

: добавление минеральной воды в тесто позволяет продлить свежесть и мягкость выпечки. Манная крупа или мед : немного манки или ложка жидкого меда также сохранят выпечку мягкой и нежной.

: немного манки или ложка жидкого меда также сохранят выпечку мягкой и нежной. Крахмал: чтобы выпечка стала воздушной и мягкой, добавьте в тесто кукурузный или картофельный крахмал.

Правильное хранение

Помимо добавок в тесто, важен и способ хранения. Идеальный вариант – хранить выпечку в хлебнице. Также можно завернуть ее в пергаментную бумагу. А вот целлофановые пакеты или пищевую пленку лучше не использовать – в них выпечка быстро отсыреет и потеряет вкус.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.

