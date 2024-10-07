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Рубленый лук или луковое пюре: какой вариант выбрать для котлет

1:12
Еда

Каждая хозяйка знает, что без лука сочные и вкусные котлеты приготовить практически невозможно. Этот ингредиент придает блюду особый вкус и делает его более сочным, поэтому добавлять лук в фарш – обязательное условие. Но важно учитывать, как именно нужно измельчать лук в зависимости от вида котлет.

Рубленый лук или луковое пюре: какой вариант выбрать для котлет
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Рубленые котлеты

Если вы готовите рубленые котлеты – блюдо, которое имеет массу поклонников, – лук следует измельчить ножом. В этом случае кусочки лука сохраняют свою структуру и придают котлетам дополнительный вкус. Однако важно помнить простой секрет: обжарив котлеты с двух сторон до появления корочки, доведите их до готовности под крышкой. Тогда лук внутри получится мягким и ароматным.

Классические котлеты

В других случаях рекомендуется тщательное измельчение лука до состояния пюре, чтобы он равномерно распределился по фаршу. Для этого подойдут блендер или мясорубка. Такое измельчение позволяет луку лучше сохранять сочность в процессе приготовления и делает текстуру котлет более нежной.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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