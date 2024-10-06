Как приготовить закуску с икрой, которая поразит всех гостей

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления вкусной закуски с красной икрой вовсе не обязательно использовать мучные изделия. Вместо привычного батона или тарталеток можно взять картофель, чтобы получить оригинальное и аппетитное угощение, которое удивит и гостей, и домочадцев.

Фото: flickr.com by Глен Макларти, CC BY 2.0

Как заменить батон для закуски с икрой

Если бутерброды с красной икрой больше не кажутся вам достаточно праздничным блюдом, попробуйте использовать кружочки картофеля. Процесс приготовления прост: Возьмите несколько картофелин, хорошо промойте их под проточной водой и слегка надрежьте кожуру. Варите картофель в кастрюле до полной готовности, затем снимите кожуру. Нарежьте картофель кружочками и намажьте каждый ломтик сливочным маслом. Выложите сверху немного красной икры.

Такой простой и оригинальный подход позволяет приготовить закуску с идеальным сочетанием вкусов. В результате получается блюдо, которое выглядит гораздо праздничнее и аппетитнее стандартных бутербродов с икрой.

Уточнения

Сэ́ндвич са́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).

