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Как приготовить закуску с икрой, которая поразит всех гостей

1:04
Еда

Для приготовления вкусной закуски с красной икрой вовсе не обязательно использовать мучные изделия. Вместо привычного батона или тарталеток можно взять картофель, чтобы получить оригинальное и аппетитное угощение, которое удивит и гостей, и домочадцев.

Как приготовить закуску с икрой, которая поразит всех гостей
Фото: flickr.com by Глен Макларти, CC BY 2.0

Как заменить батон для закуски с икрой

  1. Если бутерброды с красной икрой больше не кажутся вам достаточно праздничным блюдом, попробуйте использовать кружочки картофеля. Процесс приготовления прост:
  2. Возьмите несколько картофелин, хорошо промойте их под проточной водой и слегка надрежьте кожуру.
  3. Варите картофель в кастрюле до полной готовности, затем снимите кожуру.
  4. Нарежьте картофель кружочками и намажьте каждый ломтик сливочным маслом.
  5. Выложите сверху немного красной икры.

Такой простой и оригинальный подход позволяет приготовить закуску с идеальным сочетанием вкусов. В результате получается блюдо, которое выглядит гораздо праздничнее и аппетитнее стандартных бутербродов с икрой.

Уточнения

Сэ́ндвич са́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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