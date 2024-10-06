Как сделать так, чтобы тесто для пиццы было одновременно мягким и хрустящим

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие хозяйки предпочитают готовить пиццу дома, ведь это не только экономичнее, но и часто вкуснее, чем в пиццериях. Есть одна небольшая хитрость, которая поможет улучшить вкус и текстуру домашней пиццы: вместо обычной муки для присыпки рабочей поверхности используйте крупку.

Фото: commons.wikimedia.org by Эндрю Босси, CC BY-SA 2.5

Что такое крупка?

Крупка — это пшеничная мука грубого помола. Благодаря ей тесто не прилипает к рукам и столу, а готовая пицца приобретает хрустящую корочку. Это простой способ сделать пиццу более аппетитной и похожей на ресторанный вариант.

Где найти крупку?

Ее можно поискать в специализированных магазинах или на маркетплейсах. Однако, если продукт недоступен или ждать не хочется, можно приготовить замену: смешайте манку и обычную муку в равных пропорциях. Главное — не переборщить с манкой, чтобы корочка не стала слишком зернистой.

Попробуйте этот простой трюк, чтобы улучшить текстуру и вкус домашней пиццы.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

