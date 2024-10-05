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Как приготовить котлеты, которые не потеряют объем: секреты идеального фарша

1:19
Еда

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что в процессе приготовления котлеты теряют объем и становятся менее аппетитными. Чтобы этого избежать, существуют простые кулинарные хитрости, которые помогут сохранить котлеты сочными и пышными.

Как приготовить котлеты, которые не потеряют объем: секреты идеального фарша
Фото: upload.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Правильное соотношение хлеба и фарша

Хлеб в котлетах играет важную роль — он не только добавляет сочности, но и сохраняет объем готового блюда. Оптимальное соотношение: на 1 кг фарша должно приходиться минимум 250 г хлеба.

Как правильно замочить хлеб

Для того чтобы хлеб лучше выполнял свою функцию, его нужно правильно замачивать. Важно выбрать подходящую жидкость — молоко или воду, — но главное, чтобы на одну часть хлеба приходилось три части жидкости. Это поможет сохранить структуру фарша и объем котлет.

Тщательная работа с фаршем

Чтобы котлеты были пышными и равномерными, фарш необходимо тщательно вымешивать. Однородная текстура — залог удачного блюда.

Отдых фарша в холодильнике

Перед тем как лепить котлеты, фаршу нужно дать "отдохнуть" в холодильнике хотя бы час. Это сделает его более плотным и готовым к жарке, а котлеты получатся пышными и привлекательными.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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