Многие хозяйки сталкиваются с тем, что в процессе приготовления котлеты теряют объем и становятся менее аппетитными. Чтобы этого избежать, существуют простые кулинарные хитрости, которые помогут сохранить котлеты сочными и пышными.
Правильное соотношение хлеба и фарша
Хлеб в котлетах играет важную роль — он не только добавляет сочности, но и сохраняет объем готового блюда. Оптимальное соотношение: на 1 кг фарша должно приходиться минимум 250 г хлеба.
Как правильно замочить хлеб
Для того чтобы хлеб лучше выполнял свою функцию, его нужно правильно замачивать. Важно выбрать подходящую жидкость — молоко или воду, — но главное, чтобы на одну часть хлеба приходилось три части жидкости. Это поможет сохранить структуру фарша и объем котлет.
Тщательная работа с фаршем
Чтобы котлеты были пышными и равномерными, фарш необходимо тщательно вымешивать. Однородная текстура — залог удачного блюда.
Отдых фарша в холодильнике
Перед тем как лепить котлеты, фаршу нужно дать "отдохнуть" в холодильнике хотя бы час. Это сделает его более плотным и готовым к жарке, а котлеты получатся пышными и привлекательными.
Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.