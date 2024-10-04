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Тыквенные запасы: лучшие способы сохранить мякоть и сок

1:35
Еда

Для жителей городов, у которых нет возможности хранить тыкву в погребе или кладовке, есть множество простых и эффективных способов хранения этого полезного овоща в холодильнике или морозильнике. Вот 5 основных способов, которые позволят продлить свежесть тыквы и использовать ее в разных блюдах.

Тыквенные запасы: лучшие способы сохранить мякоть и сок
Фото: flickr.com by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426, CC BY 2.0

Первый способ: заморозка

Самый простой вариант — порезать и почистить тыкву, а затем заморозить. Такой способ сохранит форму и свойства продукта, а готовую мякоть можно будет потушить, сварить или приготовить другим способом.

Второй способ: тыквенное пюре

Запеките тыкву до готовности в духовке, а затем измельчите ее блендером или мясорубкой до пюре. Такая заготовка отлично подойдет для приготовления супов, каш, выпечки и других блюд.

Третий способ: маринование

Еще один практичный способ — замариновать тыкву с уксусом. Этот вариант подойдет как для готовой закуски, так и для добавления в блюда в качестве кулинарного ингредиента.

Четвертый способ: медовая тыква

Нарежьте мякоть кубиками, залейте медом и добавьте корицу или другие пряности по вкусу. Такой десерт можно хранить в холодильнике несколько месяцев.

Пятый способ: тыквенный сок

Если свободного места нет, но есть соковыжималка, приготовьте сок из тыквы. Добавьте яблоки, морковь, имбирь или другие овощи и фрукты — получится вкусный и полезный напиток.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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