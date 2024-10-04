Запеченные помидоры: неожиданный способ готовить суп

К середине осени запасы домашних заготовок должны радовать разнообразием, однако свежих помидоров по-прежнему хватает. Этот сезонный овощ можно добавлять в салаты, различные блюда или приготовить из него суп. Вот простой и вкусный рецепт.
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
Помидоры – 2 кг
Лук репчатый – 1 шт.
Чеснок – 5 зубчиков
Куриный бульон (по вкусу)
Базилик (свежий или сушеный, по вкусу)
Сахар – 2 ч. л.
Соль, перец (по вкусу)
Приготовление:
Помидоры нарежьте дольками, выложите на форму для запекания и полейте растительным маслом.
Чеснок пропустите через пресс и посыпьте им помидоры, добавьте соль и перец. Отправьте форму в духовку, разогретую до 190°С, на 30 минут.
В это время мелко нарежьте лук и слегка обжарьте его в кастрюле на растительном масле.
Готовые запеченные помидоры добавьте в кастрюлю с луком, влейте куриный бульон (его количество регулирует густоту супа), доведите до кипения и варите на слабом огне 10 минут.
Приправьте суп по вкусу, измельчите блендером и подавайте с гренками.