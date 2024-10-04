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Запеченные помидоры: неожиданный способ готовить суп

1:16
Еда

К середине осени запасы домашних заготовок должны радовать разнообразием, однако свежих помидоров по-прежнему хватает. Этот сезонный овощ можно добавлять в салаты, различные блюда или приготовить из него суп. Вот простой и вкусный рецепт.

Запеченные помидоры: неожиданный способ готовить суп
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • Помидоры – 2 кг
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Куриный бульон (по вкусу)
  • Базилик (свежий или сушеный, по вкусу)
  • Сахар – 2 ч. л.
  • Соль, перец (по вкусу)

Приготовление:

  1. Помидоры нарежьте дольками, выложите на форму для запекания и полейте растительным маслом.
  2. Чеснок пропустите через пресс и посыпьте им помидоры, добавьте соль и перец. Отправьте форму в духовку, разогретую до 190°С, на 30 минут.
  3. В это время мелко нарежьте лук и слегка обжарьте его в кастрюле на растительном масле.
  4. Готовые запеченные помидоры добавьте в кастрюлю с луком, влейте куриный бульон (его количество регулирует густоту супа), доведите до кипения и варите на слабом огне 10 минут.
  5. Приправьте суп по вкусу, измельчите блендером и подавайте с гренками.

Уточнения

Томатный суп — овощной суп, приготовленный из томатов.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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