Пирог с сыром и сосисками: вкусный и лёгкий в приготовлении

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирог с сыром и сосисками можно использовать не только в качестве перекуса, но и полноценного ужина. Его достаточно легко приготовить.

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Ингредиенты:

Мука — 160 г

Яйцо — 2 шт.

Кефир — 260 мл

Сосиски — 200 г

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Твёрдый сыр — 200 г

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Натереть сыр на крупной тёрке. Нарезать сосиски кружочками. В миске смешать яйца, соль и кефир. Частями ввести разрыхлитель и муку, а также добавить сосиски и сыр. Замесить тесто. Смазать форму для запекания подсолнечным маслом. Переложить в неё тесто. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Приятного аппетита!

Уточнения

Пиро́г — хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

