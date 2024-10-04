Пирог с сыром и сосисками: вкусный и лёгкий в приготовлении
0:58
Пирог с сыром и сосисками можно использовать не только в качестве перекуса, но и полноценного ужина. Его достаточно легко приготовить.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ингредиенты:
- Мука — 160 г
- Яйцо — 2 шт.
- Кефир — 260 мл
- Сосиски — 200 г
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
- Твёрдый сыр — 200 г
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Натереть сыр на крупной тёрке.
- Нарезать сосиски кружочками.
- В миске смешать яйца, соль и кефир. Частями ввести разрыхлитель и муку, а также добавить сосиски и сыр. Замесить тесто.
- Смазать форму для запекания подсолнечным маслом. Переложить в неё тесто.
- Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Приятного аппетита!
Уточнения
Пиро́г — хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру