Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Он не последний: военный эксперт объяснил, ускорит ли взятие Угледара наступление ВС РФ
Адвокат похитителя кенгурят рассказала, что необходимо проверить психологическое здоровье обвиняемого
В Новосибирской области растёт заболеваемость ветряной оспой
Опасность "перегретой скороварки": как произошёл подземный взрыв у Хунга Тонга
Ускоряет коррозию: автоэксперт предупредил водителей, что нельзя делать с автомобилем зимой
Почему апельсины в сетке кажутся более спелыми
Как спасти тюльпаны от нашествия мышей: секреты опытных садоводов
Опасения Борреля: Евросоюз беспокоится о втягивании РФ в конфликт на Ближний Восток
Какие ошибки чаще всего совершают молодые и пожилые водители

Пирог с сыром и сосисками: вкусный и лёгкий в приготовлении

0:58
Еда

Пирог с сыром и сосисками можно использовать не только в качестве перекуса, но и полноценного ужина. Его достаточно легко приготовить.

Пирог с сыром и сосисками: вкусный и лёгкий в приготовлении
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Мука — 160 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Кефир — 260 мл
  • Сосиски — 200 г
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.
  • Твёрдый сыр — 200 г
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Натереть сыр на крупной тёрке. 
  2. Нарезать сосиски кружочками.
  3. В миске смешать яйца, соль и кефир. Частями ввести разрыхлитель и муку, а также добавить сосиски и сыр. Замесить тесто.
  4. Смазать форму для запекания подсолнечным маслом. Переложить в неё тесто. 
  5. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Приятного аппетита!

Уточнения

Пиро́г — хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
Недвижимость
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки Аудио 
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Правда ТВ
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями Аудио 
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Садоводство, цветоводство
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями Аудио 
Популярное
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями

Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.

Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Последние материалы
Как спасти тюльпаны от нашествия мышей: секреты опытных садоводов
Опасения Борреля: Евросоюз беспокоится о втягивании РФ в конфликт на Ближний Восток
Какие ошибки чаще всего совершают молодые и пожилые водители
Медицинский прорыв: что замедлит старение мозга и спасет от болезней
Большой брат: Израиль может нанести удар по Ирану с помощью США
Челябинский зоопарк начинает работу в зимнем режиме
В Нижнем Новгороде аферистка похитила пять миллионов рублей у туристов
Проблема взаимодействия: действия Молдавии мешают отношениям с ПМР
Элтон Джон перечислил органы, которых он лишился: мало, что осталось своего
Продолжение операции: ЦАХАЛ отчиталось об уничтожении боевиков Хезболлы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.