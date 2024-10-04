Шеф-повар White Rabbit рассказал, что однажды сильно удивил певицу Мадонну

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Бренд-шеф White Rabbit Family Владимир Мухин признался, что год назад сильно удивил певицу Мадонну своей национальностью.

Фото: unsplash by Джей Веннингтон, PDM

Как сообщает Москва 24, у исполнительницы был шок, когда она узнала, что Владимир Мухин — русский.

"Год назад я готовил для Мадонны. Когда она узнала, что я русский, у неё был шок. Для иностранцев почему-то русские повара — это какие-то большие медведи, которые играют на балалайках. Моя главная задача — разрушить эти стереотипы, показать, что мы давно осознанные, что мы другие и рестораны в России другие", — отметил шеф-повар.

Владимир Мухин является обладателем звезды Мишлен. На протяжении более 12 лет он руководит кухней ресторана White Rabbit, флагмана проекта White Rabbit Family. Кроме того, Владимир Мухин является бренд-шефом около 40 заведений общественного питания альянса в России и Арабских Эмиратах.

Уточнения

Мадонна — американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссёр и детская писательница.

