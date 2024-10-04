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Можно ли пить заваренный чай на следующий день: ответ, который удивит

1:23
Еда

Безопасно ли пить давно заваренный чай

Рекомендуется пить черный чай в течение 20 минут после его заваривания. Конечно, через 5 часов он еще не станет вредным, но уже потеряет свой настоящий вкус и аромат.

Можно ли пить заваренный чай на следующий день: ответ, который удивит
Фото: freepik.com by 8photo, PDM

Если вы случайно забудете выпить чай, вы все равно сможете насладиться им, даже если прошло менее четырех часов. Специалисты не рекомендуют пить вчерашний заваренный чай, так как напиток является идеальной средой для размножения бактерий.

С другой стороны, настоянный черный или зеленый чай богат кислотами и фтором. Эти вещества помогают при воспалении ротовой полости, а также при  дефиците фтора.

Однако ради безопасности своего здоровья не стоит пить чай, который был заварен вчера. Даже в течение суток заваренный чай может размножать грибковые споры и вредные бактерии.

Через 2 дня жизни этой микрофлоры в зеленом или черном чае уже появляется плесень, и напиток превращается в настоящий яд для человека. Следует помнить, что окисление и размножение бактерий происходит при комнатной температуре, поэтому в крайнем случае чай или заварку можно поместить в холодильник. Помните, что чай можно хранить в холодильнике не более 12 часов.

 

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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