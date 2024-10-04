Рецепт быстрой пиццы на сковороде с минимальными ингредиентами

Есть множество рецептов домашней пиццы, но не так часто встречаются варианты, которые можно приготовить быстро. Если нет времени на выпекание в духовке, можно сделать пиццу на сковороде.
Для этого лучше использовать сковороду с антипригарным покрытием, чтобы избежать прилипания и пригорания теста.
Ингредиенты:
Начинка — кетчуп, 2 помидора и 150 г сыра.
Начинаем с теста: взбиваем яйца, добавляем соль, муку, разрыхлитель и сметану, перемешиваем до однородности. Подготовьте начинку, нарезав помидоры и натерев сыр.
На сковороду с растительным маслом выливаем тесто и обжариваем 2 минуты. Затем смазываем его кетчупом и посыпаем сыром. Накрываем крышкой и готовим 15 минут.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов.
Сковорода́ — посуда для приготовления (жарки, тушения и так далее), разогрева пищи и других целей.
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