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Рецепт быстрой пиццы на сковороде с минимальными ингредиентами

1:03
Еда

Есть множество рецептов домашней пиццы, но не так часто встречаются варианты, которые можно приготовить быстро. Если нет времени на выпекание в духовке, можно сделать пиццу на сковороде.

Рецепт быстрой пиццы на сковороде с минимальными ингредиентами
Фото: flickr.com by Navin Rajagopalan, CC BY-SA 2.0

Для этого лучше использовать сковороду с антипригарным покрытием, чтобы избежать прилипания и пригорания теста.

Ингредиенты:

  • 4 ст. л. сметаны;
  • 10 ст. л. муки
  • 2 яйца
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя и немного соли

Начинка — кетчуп, 2 помидора и 150 г сыра.

Начинаем с теста: взбиваем яйца, добавляем соль, муку, разрыхлитель и сметану, перемешиваем до однородности. Подготовьте начинку, нарезав помидоры и натерев сыр.

На сковороду с растительным маслом выливаем тесто и обжариваем 2 минуты. Затем смазываем его кетчупом и посыпаем сыром. Накрываем крышкой и готовим 15 минут.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов. 

Сковорода́ — посуда для приготовления (жарки, тушения и так далее), разогрева пищи и других целей.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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