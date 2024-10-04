Рецепт быстрой пиццы на сковороде с минимальными ингредиентами

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Есть множество рецептов домашней пиццы, но не так часто встречаются варианты, которые можно приготовить быстро. Если нет времени на выпекание в духовке, можно сделать пиццу на сковороде.

Фото: flickr.com by Navin Rajagopalan, CC BY-SA 2.0

Для этого лучше использовать сковороду с антипригарным покрытием, чтобы избежать прилипания и пригорания теста.

Ингредиенты:

4 ст. л. сметаны;

10 ст. л. муки

2 яйца

0,5 ч. л. разрыхлителя и немного соли

Начинка — кетчуп, 2 помидора и 150 г сыра.

Начинаем с теста: взбиваем яйца, добавляем соль, муку, разрыхлитель и сметану, перемешиваем до однородности. Подготовьте начинку, нарезав помидоры и натерев сыр.

На сковороду с растительным маслом выливаем тесто и обжариваем 2 минуты. Затем смазываем его кетчупом и посыпаем сыром. Накрываем крышкой и готовим 15 минут.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов.



Сковорода́ — посуда для приготовления (жарки, тушения и так далее), разогрева пищи и других целей.

