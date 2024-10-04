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Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек

1:12
Еда

Чтобы тонкие блинчики не получались резиновыми на вкус, используйте как можно меньше яиц при их приготовлении.

Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Это первый секрет, а второй заключается в замене обычного молока на смесь молока с водой. Благодаря этому блинчики станут ещё более нежными и ароматными. Домохозяйки, которые следуют этому рецепту, утверждают, что именно так блинчики приобретают особый вкус и мягкость.

Для начала разбейте в миску 2 яйца, добавьте 2 столовые ложки сахара, щепотку соли и соды, а затем аккуратно взбейте смесь, не добиваясь увеличения объёма.

Далее влейте 250 мл молока и такое же количество воды, тщательно перемешайте. Постепенно введите 180 г просеянной пшеничной муки, чтобы тесто получилось однородным и по консистенции напоминало жидкую сметану. Если тесто покажется слишком густым, добавьте немного воды.

Добавьте 2 столовые ложки подсолнечного масла, и можно приступать к выпеканию блинов. Сковороду лучше всего разогреть и смазать топлёным маслом или салом.

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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