Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы тонкие блинчики не получались резиновыми на вкус, используйте как можно меньше яиц при их приготовлении.

Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Это первый секрет, а второй заключается в замене обычного молока на смесь молока с водой. Благодаря этому блинчики станут ещё более нежными и ароматными. Домохозяйки, которые следуют этому рецепту, утверждают, что именно так блинчики приобретают особый вкус и мягкость.

Для начала разбейте в миску 2 яйца, добавьте 2 столовые ложки сахара, щепотку соли и соды, а затем аккуратно взбейте смесь, не добиваясь увеличения объёма.

Далее влейте 250 мл молока и такое же количество воды, тщательно перемешайте. Постепенно введите 180 г просеянной пшеничной муки, чтобы тесто получилось однородным и по консистенции напоминало жидкую сметану. Если тесто покажется слишком густым, добавьте немного воды.

Добавьте 2 столовые ложки подсолнечного масла, и можно приступать к выпеканию блинов. Сковороду лучше всего разогреть и смазать топлёным маслом или салом.

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

