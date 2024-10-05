Некоторые продукты можно назвать "жиросжигающими", поскольку они активируют пищеварение и улучшают кровообращение, способствуя быстрому снижению веса. Одним из таких продуктов является перец чили.
Как напомнили специалисты по питанию, перец чили, при отсутствии противопоказаний, можно употреблять каждый день. Они утверждают, что этот острый овощ "сработает лучше берпи" — одного из самых сложных спортивных упражнений.
Помимо пользы для фигуры, острый перец укрепляет здоровье в целом, включая иммунную систему. В перце чили содержится множество витаминов, таких как А, С, Е, К и PP, а также минералы — фосфор, железо, кальций, натрий, калий и магний. Кроме того, в нём есть эндорфины, которые положительно влияют на настроение.
При регулярном употреблении чили можно повысить эмоциональную устойчивость и улучшить зрение, заключили эксперты.
Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.