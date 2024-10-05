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Острый перец — ваш лучший помощник в борьбе с лишним весом

1:02
Еда

Некоторые продукты можно назвать "жиросжигающими", поскольку они активируют пищеварение и улучшают кровообращение, способствуя быстрому снижению веса. Одним из таких продуктов является перец чили.

Острый перец — ваш лучший помощник в борьбе с лишним весом
Фото: Freepik is licensed under Free license

Как напомнили специалисты по питанию, перец чили, при отсутствии противопоказаний, можно употреблять каждый день. Они утверждают, что этот острый овощ "сработает лучше берпи" — одного из самых сложных спортивных упражнений.

Помимо пользы для фигуры, острый перец укрепляет здоровье в целом, включая иммунную систему. В перце чили содержится множество витаминов, таких как А, С, Е, К и PP, а также минералы — фосфор, железо, кальций, натрий, калий и магний. Кроме того, в нём есть эндорфины, которые положительно влияют на настроение.

При регулярном употреблении чили можно повысить эмоциональную устойчивость и улучшить зрение, заключили эксперты.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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