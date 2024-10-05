Орехи вместо протеиновых батончиков: что лучше для спортсменов

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Спортсменам важно правильно составить рацион, чтобы обеспечить организм всем необходимым для тренировок и восстановления. Орехи могут стать отличным дополнением к питанию, считает эксперт Екатерина Чердакова.

Фото: pxhere.com by piviso.com, CC0

Чердакова подчеркнула, что грецкие орехи, фундук, фисташки и миндаль особенно полезны для тех, кто занимается спортом. Эти орехи являются идеальным перекусом благодаря высокому содержанию клетчатки, витаминов (С, Е, РР, В1 и В2), а также калия, кальция, железа, магния и фосфора. Кроме того, они богаты белком и ненасыщенными жирными кислотами.

Орехи удобно брать с собой и перекусывать после тренировки. Они являются натуральным источником белка и питательных веществ, и в этом смысле могут быть даже эффективнее готовых протеиновых снеков.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды). Автотрофные организмы также нуждаются в витаминах, получая их либо путём синтеза, либо из окружающей среды. Так, витамины входят в состав питательных сред для выращивания организмов фитопланктона. Большинство витаминов являются коферментами или их предшественниками.



