Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Натуральные средства для ухода за кожей, которые легко найти на вашей кухне
Почему кошки облизывают и обнюхивают ноги хозяев
Фото Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха очаровало поклонников: благородная красота
Астролог предупредила Дзюбу о возможной обиде со стороны Карпина
Слуховые галлюцинации при шизофрении появляются из-за сбоев в работе нейронов — учёные
Биолог рассказала, какой алкоголь вызывает самое тяжёлое похмелье
Эксперт объяснил, зачем нужны черные точки по краям лобового стекла в машине
Лера Кудрявцева раскрыла причину ссор с мужем: абьюзер
18-летний сын Ирины Дубцовой порадовал возлюбленную роскошным подарком

Почему овсянка может привести к дефициту минералов

1:12
Еда

Овсяная каша часто воспринимается как безусловно полезное блюдо, но эксперты убеждены, что она подходит не всем. Кандидат технических наук Дмитрий Быстров рассказал, что даже классическая овсянка может нанести вред здоровью.

Почему овсянка может привести к дефициту минералов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам Быстрова, овсянка ценится за высокое содержание клетчатки. Однако избыток пищевых волокон может негативно сказаться на пищеварении, особенно у людей с синдромом раздраженного кишечника или другими заболеваниями ЖКТ. Таким людям следует вводить овсянку в рацион постепенно и избегать переедания.

Кроме того, овсянка, как и другие крупы, богата углеводами. У людей с диабетом и нарушениями обмена веществ это может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, что усложняет контроль глюкозы.

Еще один нюанс — содержание фитиновой кислоты в овсянке. Эта кислота снижает усвояемость важных минералов, таких как магний, цинк и железо. Несбалансированное питание, при котором овсянка составляет основную часть рациона, может привести к развитию дефицитов этих элементов.

 

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника. В некоторых источниках понятие пищевых волокон определяется как сумма полисахаридов и лигнина, которые не перевариваются эндогенными секретами желудочно-кишечного тракта человека. По мнению многих специалистов данное определение является наиболее верным.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Баклажаны по-корейски: пикантная холодная закуска и идеальный гарнир к мясным блюдам
Еда и рецепты
Баклажаны по-корейски: пикантная холодная закуска и идеальный гарнир к мясным блюдам Аудио 
Легко и красиво: как правильно посадить и ухаживать за хризантемами
Садоводство, цветоводство
Легко и красиво: как правильно посадить и ухаживать за хризантемами Аудио 
Популярное
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16

Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.

В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Leopard 2A6 от НАТО. Зачем Украина перебросила свои лучшие танки в Курскую область Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Последние материалы
18-летний сын Ирины Дубцовой порадовал возлюбленную роскошным подарком
Острый перец — ваш лучший помощник в борьбе с лишним весом
Натуральные и густые брови: как восстановить форму без ошибок
Бывшая супруга Гуфа рассказала, как можно было спасти их брак
Тайские метеорологи объявили сроки прихода зимы и ожидаемую погоду на курортах
Почему овсянка может привести к дефициту минералов
Названа причина, по которой Лерчек вновь стала фигуранткой уголовного дела
Катастрофа или эволюция? Как радикальные изменения Земли дают жизнь новым видам
Певец Шарлот объявил голодовку в СИЗО
Жена Отара Кушанашвили раскрыла состояние шоумена после девятичасовой операции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.