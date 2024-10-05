Почему овсянка может привести к дефициту минералов

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсяная каша часто воспринимается как безусловно полезное блюдо, но эксперты убеждены, что она подходит не всем. Кандидат технических наук Дмитрий Быстров рассказал, что даже классическая овсянка может нанести вред здоровью.

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По словам Быстрова, овсянка ценится за высокое содержание клетчатки. Однако избыток пищевых волокон может негативно сказаться на пищеварении, особенно у людей с синдромом раздраженного кишечника или другими заболеваниями ЖКТ. Таким людям следует вводить овсянку в рацион постепенно и избегать переедания.

Кроме того, овсянка, как и другие крупы, богата углеводами. У людей с диабетом и нарушениями обмена веществ это может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, что усложняет контроль глюкозы.

Еще один нюанс — содержание фитиновой кислоты в овсянке. Эта кислота снижает усвояемость важных минералов, таких как магний, цинк и железо. Несбалансированное питание, при котором овсянка составляет основную часть рациона, может привести к развитию дефицитов этих элементов.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника. В некоторых источниках понятие пищевых волокон определяется как сумма полисахаридов и лигнина, которые не перевариваются эндогенными секретами желудочно-кишечного тракта человека. По мнению многих специалистов данное определение является наиболее верным.



