Почему творог может стать причиной проблем с суставами и ожирения

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Творог — полезный продукт, богатый белком, кальцием и фосфором, и его можно употреблять ежедневно. Однако гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупреждает, что не всем людям это принесёт пользу.

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Специалист рассказала, что творог категорически противопоказан при аллергии на молочный белок. Людям с заболеваниями почек следует употреблять его с осторожностью, так как в таких случаях необходимо ограничивать количество белка в рационе. Также диабетикам второго типа важно следить за гликемическим индексом творога и не превышать допустимые нормы.

Здоровым людям творог также рекомендуется есть в умеренных количествах. Как подчеркнула Сухорукова, даже самый полезный продукт может нанести вред, если переедать. Переизбыток творога способен вызвать нарушение обмена витаминов, нервное перевозбуждение, ожирение, а также накопление мочевой кислоты, что может негативно сказаться на состоянии суставов и хрящей.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот. Множество их комбинаций определяет большое разнообразие свойств молекул белков.



