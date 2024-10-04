Чистим чеснок без ножа и грязных рук: простой лайфхак

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Чеснок — один из самых популярных овощей в кулинарии, добавляемый в множество блюд для придания вкуса и пользы. Очищать чеснок, как оказалось, можно гораздо проще, чем привыкли многие.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Nino Barbieri, CC BY-SA 3.0

Блогер Константин Нечетов поделился лайфхаком, который значительно облегчает этот процесс. Он рассказал, что вместо того, чтобы очищать каждый зубчик с ножом, можно воспользоваться микроволновкой. Всего десять секунд нагрева, и кожура чеснока сама "слетает", при этом ваши руки остаются чистыми.

Нечетов объяснил, что при небольшом нагреве чеснок сохраняет вкус и структуру, но кожура становится мягче и легко снимается, не требуя даже отрезания хвостика, как это часто делают.

Этот простой способ поможет сэкономить время и избежать лишних усилий при чистке чеснока, сохраняя его вкус и качество.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



