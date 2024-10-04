Можно ли есть мясо с картошкой: Виктория Вишнякова о пищевых сочетаниях

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Нутрициолог Виктория Вишнякова уверена: не существует продуктов, которые нельзя употреблять вместе. Желудочно-кишечный тракт человека способен переварить любые сочетания, и мифы о пользе раздельного питания стоит оставить в прошлом.

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Вишнякова напомнила, что теория раздельного питания была придумана натуропатом Гербертом Шелтоном, который не имел медицинской лицензии.

"Представьте, если бы мы действительно не могли переваривать белки, жиры и углеводы вместе, тогда как, например, разделить гречку, ведь она содержит все эти компоненты?" — заметила нутрициолог.

Она подчеркнула, что в природе редко встречаются продукты, состоящие из одного компонента. Например, практически невозможно найти белок без жиров. Человеческий организм эволюционировал, чтобы справляться с таким разнообразием, и для этого у нас есть ферменты, способные переваривать любую пищу.

Вишнякова указала, что теория раздельного питания не имеет научного обоснования, и при отсутствии заболеваний ЖКТ можно смело сочетать любые продукты, включая мясо с картошкой или рисом. Она добавила, что многие традиционные блюда, содержащие различные ингредиенты, передаются из поколения в поколение среди долгожителей, что говорит о безопасности таких сочетаний.

Нутрициолог также отметила, что сочетание продуктов — вопрос индивидуальных особенностей организма. Молоко с огурцами или клубнику со свининой можно сочетать, если ваш желудочно-кишечный тракт это нормально воспринимает. Важно постепенно тренировать организм и не ограничивать рацион до малочисленных продуктов, чтобы микробиом был разнообразным и адаптированным к новому.

Уточнения

Желу́док (лат ventriculum от др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.

Объём пустого желудка составляет около 0,5 л (0,8—1,5 л). После принятия пищи он обычно растягивается до 1 л, но может увеличиться и до 5л.



