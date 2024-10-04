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Можно ли есть мясо с картошкой: Виктория Вишнякова о пищевых сочетаниях

1:51
Еда

Нутрициолог Виктория Вишнякова уверена: не существует продуктов, которые нельзя употреблять вместе. Желудочно-кишечный тракт человека способен переварить любые сочетания, и мифы о пользе раздельного питания стоит оставить в прошлом.

Можно ли есть мясо с картошкой: Виктория Вишнякова о пищевых сочетаниях
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info

Вишнякова напомнила, что теория раздельного питания была придумана натуропатом Гербертом Шелтоном, который не имел медицинской лицензии.

"Представьте, если бы мы действительно не могли переваривать белки, жиры и углеводы вместе, тогда как, например, разделить гречку, ведь она содержит все эти компоненты?" — заметила нутрициолог.

Она подчеркнула, что в природе редко встречаются продукты, состоящие из одного компонента. Например, практически невозможно найти белок без жиров. Человеческий организм эволюционировал, чтобы справляться с таким разнообразием, и для этого у нас есть ферменты, способные переваривать любую пищу.

Вишнякова указала, что теория раздельного питания не имеет научного обоснования, и при отсутствии заболеваний ЖКТ можно смело сочетать любые продукты, включая мясо с картошкой или рисом. Она добавила, что многие традиционные блюда, содержащие различные ингредиенты, передаются из поколения в поколение среди долгожителей, что говорит о безопасности таких сочетаний.

Нутрициолог также отметила, что сочетание продуктов — вопрос индивидуальных особенностей организма. Молоко с огурцами или клубнику со свининой можно сочетать, если ваш желудочно-кишечный тракт это нормально воспринимает. Важно постепенно тренировать организм и не ограничивать рацион до малочисленных продуктов, чтобы микробиом был разнообразным и адаптированным к новому.

Уточнения

Желу́док (лат  ventriculum от др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.
Объём пустого желудка составляет около 0,5 л (0,8—1,5 л). После принятия пищи он обычно растягивается до 1 л, но может увеличиться и до 5л.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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