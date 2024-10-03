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Как превратить пельмени в полезное блюдо для фигуры

0:59
Еда

Пельмени считаются типичным примером полуфабрикатов, которые не рекомендуются в диетическом питании. Однако, по словам диетолога Полины Журавлевой, они могут помочь похудеть — если выбрать правильный подход к их приготовлению.

Как превратить пельмени в полезное блюдо для фигуры
Фото: flickr.com by Eugene Kim, CC BY 2.0

Журавлева объяснила, что современные магазинные пельмени часто являются "сюрпризом", так как невозможно точно знать, что именно добавлено в их состав. Но если приготовить пельмени самостоятельно, используя нежирное мясо, например, курицу вместо свинины, и цельнозерновую или гречневую муку вместо рафинированной, можно получить полезное блюдо, безопасное для фигуры.

В домашних пельменях будет больше пищевых волокон, ферментов и минералов, что поможет улучшить метаболизм. Диетолог также отметила, что важно избегать пельменей с избытком специй, соли и прочих добавок, так как они могут негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом. Является экспертом в области питания.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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