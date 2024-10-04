Капуста без ошибок: как выбрать свежий и качественный кочан

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Выбор капусты на рынке или в магазине кажется делом простым, но для того чтобы получить качественный продукт, нужно знать некоторые особенности.

Фото: commons.wikimedia.org by Balajijagadesh, CC BY-SA 3.0

Нутрициолог Элеонора Овчинникова рассказала, что при выборе капусты важно обращать внимание на цвет листьев. У белокочанной капусты они должны быть ярко-зелеными, а у краснокочанной — насыщенного темно-фиолетового оттенка. Листья должны плотно прилегать друг к другу, а сами кочаны быть твердыми и плотными.

Овчинникова предостерегла от покупки капусты с поврежденными листьями, с желтыми или коричневыми пятнами, а также с мягкими участками. Следует избегать и тех кочанов, у которых верхние листья выглядят высохшими или завядшими.

Соблюдение этих правил поможет выбрать свежую и хрустящую капусту. Специалист также пояснила разницу между белокочанной и краснокочанной капустой: в последней содержится больше антоцианов — антиоксидантов, полезных для здоровья.

Что касается кочерыжки, нутрициолог объяснила, что её можно есть, если капуста была выращена в хороших условиях, так как именно в кочерыжке накапливаются нитраты. В кочерыжке много клетчатки и витаминов, но её вкус может быть терпким, поэтому лучше добавлять её в супы или рагу.

Уточнения

Нутрициоло́гия (от лат. nutritio — питание и греч. λόγος — учение) или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека. Нутрициология изучает механизмы здорового питания, мотивы выбора пищи человеком, определяет системы питания и стратегии рационального питания человека.

