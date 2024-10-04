Почему апельсины в сетке кажутся более спелыми

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Маркетинговые уловки в супермаркетах — не редкость, и многие из них направлены на то, чтобы повлиять на выбор покупателей. Одним из таких методов является использование так называемой "иллюзии конфетти".

Фото: openverse.org by www.myfruit.it, CC BY-NC-ND 2.0

Немецкие ученые обнаружили, что некоторые продавцы используют этот визуальный феномен, чтобы сделать продукцию привлекательнее. "Иллюзия конфетти" заключается в том, что мозг человека неправильно воспринимает цвет предметов из-за окружающих оттенков. В результате фрукты и овощи выглядят более спелыми и аппетитными, чем они есть на самом деле.

Например, апельсины, упакованные в оранжевые или красные сетки, кажутся покупателям более спелыми. Автор исследования Карл Р. Гегенфуртнер стал жертвой такой манипуляции, купив апельсины, которые дома оказались с зеленоватым оттенком.

Исследователи пришли к выводу, что подобные цветовые манипуляции напрямую воздействуют на восприятие покупателей. Кабачки в зеленой сетке, красный лук в фиолетовой, лимоны в желтой — все это делает продукты более привлекательными визуально, что увеличивает вероятность их покупки.

Уточнения

Ма́ркетинг или марке́тинг (от англ. marketing «рыночная деятельность») — организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. Более кратко, маркетинг — деятельность, направленная на удовлетворение рыночных потребностей с целью извлечения прибыли. В общем смысле предназначение маркетинга состоит в «определении и удовлетворении человеческих и общественных потребностей».



