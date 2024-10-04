Почему апельсины в сетке кажутся более спелыми

Маркетинговые уловки в супермаркетах — не редкость, и многие из них направлены на то, чтобы повлиять на выбор покупателей. Одним из таких методов является использование так называемой "иллюзии конфетти".
Немецкие ученые обнаружили, что некоторые продавцы используют этот визуальный феномен, чтобы сделать продукцию привлекательнее. "Иллюзия конфетти" заключается в том, что мозг человека неправильно воспринимает цвет предметов из-за окружающих оттенков. В результате фрукты и овощи выглядят более спелыми и аппетитными, чем они есть на самом деле.
Например, апельсины, упакованные в оранжевые или красные сетки, кажутся покупателям более спелыми. Автор исследования Карл Р. Гегенфуртнер стал жертвой такой манипуляции, купив апельсины, которые дома оказались с зеленоватым оттенком.
Исследователи пришли к выводу, что подобные цветовые манипуляции напрямую воздействуют на восприятие покупателей. Кабачки в зеленой сетке, красный лук в фиолетовой, лимоны в желтой — все это делает продукты более привлекательными визуально, что увеличивает вероятность их покупки.
Ма́ркетинг или марке́тинг (от англ. marketing «рыночная деятельность») — организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. Более кратко, маркетинг — деятельность, направленная на удовлетворение рыночных потребностей с целью извлечения прибыли. В общем смысле предназначение маркетинга состоит в «определении и удовлетворении человеческих и общественных потребностей».
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