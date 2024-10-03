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Клетчатка в гранатах: почему косточки тоже стоит есть

1:08
Еда

Гранаты давно известны своими полезными свойствами, и многие употребляют их для повышения уровня гемоглобина. Но это далеко не все преимущества этого фрукта.

Клетчатка в гранатах: почему косточки тоже стоит есть
Фото: flickr.com by Джессика Мэйч, CC BY 2.0

Эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рассказала, что гранаты содержат мощные антиоксиданты, а также обладают антиканцерогенными и антимикробными свойствами. В интервью для врач объяснила, что гранаты полезны не только при анемии, но и при проблемах с сердцем и сосудами, онкологических, эндокринных и ревматологических заболеваниях. Плоды также могут облегчить симптомы болезней полости рта и улучшить состояние кожи, возвращая ей молодость и красоту.

Многие предпочитают есть гранаты без косточек, но стоит помнить, что в косточках содержится много клетчатки, полезной для пищеварения. Оксана Михалева добавила, что употреблять нужно только мягкие косточки, которые встречаются в молодых гранатах. Твердые косточки могут повредить слизистую ЖКТ, поэтому в таких случаях лучше ограничиться только мякотью.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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