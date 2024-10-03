Почему не стоит чистить яблоки для шарлотки — секреты повара

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Шарлотка — любимый многими семейный пирог, который готовится просто и быстро, но всегда есть способы сделать его еще лучше.

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Повар Ярослав Галков поделился секретами идеальной шарлотки. Прежде всего, необходимо правильно выбирать яблоки — они должны быть плотными, чтобы при выпекании сохранили форму и не превратились в кашу.

Еще один полезный совет — не очищайте яблоки от кожуры. Кожура добавляет пирогу яркий аромат и придает ему красивый оттенок.

Готовить тесто для шарлотки следует внимательно, избегая комочков. Галков отметил, что муку нужно вводить постепенно и тщательно размешивать массу, не торопясь.

Повар также порекомендовал попробовать шарлотку с другими фруктами, такими как груши, абрикосы или персики. Пирог можно подавать со взбитыми сливками или мороженым для большей насыщенности вкуса.

Важный момент — не стоит хранить шарлотку в холодильнике, так как низкая температура ухудшает ее вкус. Если пирог не съеден сразу, лучше оставить его при комнатной температуре, но не более чем на сутки.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. Классическая шарлотка — это французское сладкое блюдо, приготовленное из белого хлеба, заварного крема, яиц, фруктов и ликёра.



