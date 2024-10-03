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Почему не стоит доверять яркой упаковке сгущенки: советы по выбору

1:10
Еда

Сгущенное молоко в сине-белой банке часто воспринимается как нечто классическое и неподражаемое, однако внешний вид может быть обманчивым. Как же выбрать качественную сгущенку?

Почему не стоит доверять яркой упаковке сгущенки: советы по выбору
Фото: PxHere is licensed under CC0

Нутрициолог Тамара Синько в беседе с предупредила, что полагаться только на упаковку сгущенного молока — это не лучшая идея. За привлекательной оберткой может скрываться продукт с некачественным составом и слабым вкусом.

Главный ориентир при выборе сгущенки — её правильное название. Согласно ГОСТу, качественный продукт называется "цельное молоко сгущенное с сахаром" или "обезжиренное сгущенное молоко с сахаром". Это гарантирует соответствие технологии изготовления и состава.

Обращайте внимание на состав продукта. Настоящая сгущенка должна содержать только коровье молоко и сахар, допустимо небольшое содержание лактозы. Следует избегать продуктов, в которых есть сухое молоко, растительные жиры, крахмал, искусственные загустители и усилители вкуса — их присутствие свидетельствует о более низком качестве.

Уточнения

Нутрициоло́гия (от лат. nutritioпитание и греч. λόγοςучение) или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека. Нутрициология изучает механизмы здорового питания, мотивы выбора пищи человеком, определяет системы питания и стратегии рационального питания человека. В отличие от диетологии, нутрициология не занимается изучением и подбором питания для сохранения здоровья при различных патологиях, а также отличается комплексным подходом к изучению проблемы питания.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Почему не стоит доверять яркой упаковке сгущенки: советы по выбору
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