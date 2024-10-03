Почему не стоит доверять яркой упаковке сгущенки: советы по выбору

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Сгущенное молоко в сине-белой банке часто воспринимается как нечто классическое и неподражаемое, однако внешний вид может быть обманчивым. Как же выбрать качественную сгущенку?

Фото: PxHere is licensed under CC0

Нутрициолог Тамара Синько в беседе с предупредила, что полагаться только на упаковку сгущенного молока — это не лучшая идея. За привлекательной оберткой может скрываться продукт с некачественным составом и слабым вкусом.

Главный ориентир при выборе сгущенки — её правильное название. Согласно ГОСТу, качественный продукт называется "цельное молоко сгущенное с сахаром" или "обезжиренное сгущенное молоко с сахаром". Это гарантирует соответствие технологии изготовления и состава.

Обращайте внимание на состав продукта. Настоящая сгущенка должна содержать только коровье молоко и сахар, допустимо небольшое содержание лактозы. Следует избегать продуктов, в которых есть сухое молоко, растительные жиры, крахмал, искусственные загустители и усилители вкуса — их присутствие свидетельствует о более низком качестве.

Уточнения

Нутрициоло́гия (от лат. nutritio — питание и греч. λόγος — учение) или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека. Нутрициология изучает механизмы здорового питания, мотивы выбора пищи человеком, определяет системы питания и стратегии рационального питания человека. В отличие от диетологии, нутрициология не занимается изучением и подбором питания для сохранения здоровья при различных патологиях, а также отличается комплексным подходом к изучению проблемы питания.



