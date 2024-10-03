Осенний рецепт: хрустящие тыквенные чипсы без вредных ингредиентов

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда так хочется похрустеть чем-то вкусным, но мысли о калориях и здоровье сразу гасят это желание. Однако если приготовить полезный перекус по рецепту, то можно наслаждаться вкусом, не беспокоясь о фигуре.

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Эксперты советуют делать домашние версии закусок, таких как чипсы и сухарики. Так вы сможете избежать лишней соли и химических добавок, что делает их намного полезнее. К тому же, в домашних условиях можно использовать не только картофель, но и сезонные овощи. Например, осенью отличным вариантом станет тыква.

Готовить полезные и хрустящие тыквенные чипсы очень просто. Для этого вам понадобится 150 г сладкой тыквы (желательно вытянутой формы), 1 столовая ложка растительного масла, любимые специи (паприка отлично подойдет) и немного соли.

Тонко нарежьте тыкву на слайсы толщиной 2-3 мм. Разложите ломтики на противне с пергаментом, чтобы они не касались друг друга. Посыпьте специями и слегка сбрызните маслом.

Выпекайте чипсы в разогретой до 170°C духовке около 30-40 минут. В процессе выпекания проверяйте их готовность и переворачивайте, чтобы ломтики равномерно запеклись и не подгорели.

После приготовления добавьте крупную соль по вкусу и подавайте с вашим любимым соусом.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний. С хорошим общим состоянием здоровья и со сниженным риском хронических заболеваний ассоциируется диета, богатая фруктами, овощами, цельным зерном, бобовыми, орехами и рыбой, с низким уровнем потребления насыщенных жиров, трансжиров и сахара и ограниченным потреблением соли.

