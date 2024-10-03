Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему не стоит чистить яблоки для шарлотки — секреты повара
Супруги Бекхэм приобрели элитный особняк в Майами-Бич стоимостью 80 миллионов долларов
Белоруссия стала лидером по продажам туров у россиян осенью 2024 года
Режиссёр Барри Зонненфельд пожаловался на метеоризм Уилла Смита
Как кот вернулся домой спустя два месяца пути
Оценка OpenAI взлетела до $157 млрд благодаря крупным инвестициям
"Оренбург" предложил Владимиру Слишковичу стать главным тренером
Учёные обнаружили, как чистый на первый взгляд воздух разрушает мозг детей
В КХЛ "Локомотив" выдал волевую победу над "Авангардом"

Осенний рецепт: хрустящие тыквенные чипсы без вредных ингредиентов

1:29
Еда

Иногда так хочется похрустеть чем-то вкусным, но мысли о калориях и здоровье сразу гасят это желание. Однако если приготовить полезный перекус по рецепту, то можно наслаждаться вкусом, не беспокоясь о фигуре.

Осенний рецепт: хрустящие тыквенные чипсы без вредных ингредиентов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперты советуют делать домашние версии закусок, таких как чипсы и сухарики. Так вы сможете избежать лишней соли и химических добавок, что делает их намного полезнее. К тому же, в домашних условиях можно использовать не только картофель, но и сезонные овощи. Например, осенью отличным вариантом станет тыква.

Готовить полезные и хрустящие тыквенные чипсы очень просто. Для этого вам понадобится 150 г сладкой тыквы (желательно вытянутой формы), 1 столовая ложка растительного масла, любимые специи (паприка отлично подойдет) и немного соли.

Тонко нарежьте тыкву на слайсы толщиной 2-3 мм. Разложите ломтики на противне с пергаментом, чтобы они не касались друг друга. Посыпьте специями и слегка сбрызните маслом.

Выпекайте чипсы в разогретой до 170°C духовке около 30-40 минут. В процессе выпекания проверяйте их готовность и переворачивайте, чтобы ломтики равномерно запеклись и не подгорели.

После приготовления добавьте крупную соль по вкусу и подавайте с вашим любимым соусом.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний. С хорошим общим состоянием здоровья и со сниженным риском хронических заболеваний ассоциируется диета, богатая фруктами, овощами, цельным зерном, бобовыми, орехами и рыбой, с низким уровнем потребления насыщенных жиров, трансжиров и сахара и ограниченным потреблением соли.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"
Военные новости
Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион" Аудио 
Подзимний посев: что сажать осенью, чтобы наслаждаться цветами уже весной
Садоводство, цветоводство
Подзимний посев: что сажать осенью, чтобы наслаждаться цветами уже весной
Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке
Садоводство, цветоводство
Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"

Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами

Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
В США отреагировали на изучение в РФ захваченных западных танков ВСУ
Артиллеристы на cуджанском направлении: 24 на 7 мы на дежурстве
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
Как зола может навредить вашим растениям: 5 ошибок при осенней подкормке
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Последние материалы
Почему не стоит доверять яркой упаковке сгущенки: советы по выбору
Кубань ожидает рекордный наплыв туристов в 2024 году — до 19 миллионов человек
Осенний рецепт: хрустящие тыквенные чипсы без вредных ингредиентов
Оконные проёмы стали главной уязвимостью деревянных зданий в случае пожара
New York Times выразила сомнения насчёт здоровья Трампа
Певец Александр Буйнов показал красавицу жену Алёну: идеальная пара
Автоэксперт рассказал водителям, как правильно подготовить автомобиль к зимнему сезону
В России нашли способ сделать алмазы чище в 100 раз
Врач назвала утреннюю привычку, которая улучшит работу мозга
Спрос на российскую нефть в Индии продолжает расти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.