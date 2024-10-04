Как варить картошку, чтобы она не разваривалась: исправляем типичные ошибки

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Варка картофеля только кажется простым делом. На практике с этой задачей справляются далеко не все: картошка разваривается и выглядит непривлекательно. Не расстраивайтесь: это поправимо. Рассказываем, как сделать так, чтобы варёная картошка осталась целой и красивой.

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Выбирайте правильный сорт

Все сорта картошки содержат разное количество крахмала - чем его больше, тем лучше развариваются клубни. Наименее крахмалистыми считаются Калинка, Детскосельский, Россиянка, Сантэ, Эффект, Свитанок киевский, Адретта.

Кроме того, молодой картофель разваривается лучше, а клубни предыдущего урожая сохраняют целостность при варке. Чтобы картофелина получилась максимально аккуратной формы, варите её в мундире.

Не кладите картошку в холодную воду

Если опустить картофелины в кипяток, то верхние слои сварятся быстрее, чем середина. Поэтому при варке закладывайте картофель только в холодную воду. После закипания убавьте огонь и варите картошку на малом огне.

Варите клубни одинакового размера

Тут всё просто: клубни одинакового размера сварятся равномерно.

Добавьте соду

В самом начале варки добавьте в воду около 0,5 чайной ложки соды и размешайте - она препятствует развариванию картошки. А вот соль нужно класть только после закипания воды.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Ва́рка (варе́ние) — один из самых распространённых видов термической обработки пищевых продуктов путём нагревания в кипящей жидкости (например, в воде, молоке, бульоне) или в атмосфере насыщенного пара.

