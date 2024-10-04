Варка картофеля только кажется простым делом. На практике с этой задачей справляются далеко не все: картошка разваривается и выглядит непривлекательно. Не расстраивайтесь: это поправимо. Рассказываем, как сделать так, чтобы варёная картошка осталась целой и красивой.
Все сорта картошки содержат разное количество крахмала - чем его больше, тем лучше развариваются клубни. Наименее крахмалистыми считаются Калинка, Детскосельский, Россиянка, Сантэ, Эффект, Свитанок киевский, Адретта.
Кроме того, молодой картофель разваривается лучше, а клубни предыдущего урожая сохраняют целостность при варке. Чтобы картофелина получилась максимально аккуратной формы, варите её в мундире.
Если опустить картофелины в кипяток, то верхние слои сварятся быстрее, чем середина. Поэтому при варке закладывайте картофель только в холодную воду. После закипания убавьте огонь и варите картошку на малом огне.
Тут всё просто: клубни одинакового размера сварятся равномерно.
В самом начале варки добавьте в воду около 0,5 чайной ложки соды и размешайте - она препятствует развариванию картошки. А вот соль нужно класть только после закипания воды.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Ва́рка (варе́ние) — один из самых распространённых видов термической обработки пищевых продуктов путём нагревания в кипящей жидкости (например, в воде, молоке, бульоне) или в атмосфере насыщенного пара.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.