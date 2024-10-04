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Полезные альтернативы майонезу: используйте эти вкусные варианты

1:10
Еда

Греческий йогурт

Используйте простой греческий йогурт в качестве заменителя. В нем меньше калорий. Можно добавить травы или специи для дополнительного вкуса.

Полезные альтернативы майонезу: используйте эти вкусные варианты
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk, CC BY 2.0

Горчица

Горчица — это низкокалорийная приправа с пикантным вкусом. Она бывает разных видов, поэтому вы можете выбрать тот, который соответствует вашему вкусу.

Хумус

Хумус — ароматный и низкокалорийный вариант. Он бывает разных сортов, и вы можете экспериментировать с такими вкусами, как жареный красный перец или чеснок.

Обезжиренная сметана

В качестве замены выбирайте нежирную или обезжиренную сметану. Она менее калорийная, но по-прежнему обеспечивает кремовую текстуру.

Сальса

Сальса — это ароматный, низкокалорийный вариант, который хорошо подходит в качестве приправы или соуса. Выбирайте сорта с натуральными компонентами.

Пахта с низким содержанием жира

Смешайте нежирную пахту с травами и специями, чтобы создать легкую и пикантную заправку. Это освежающий вариант для салатов.

Уточнения

Ху́мус (ху́ммус, хо́мус, хо́ммус; от араб. حُمُّص‎) — закуска из нутового пюре, в состав которой обычно добавляются кунжутная паста (тахи́ни), оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка.
 

Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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