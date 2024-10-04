Полезные альтернативы майонезу: используйте эти вкусные варианты

Используйте простой греческий йогурт в качестве заменителя. В нем меньше калорий. Можно добавить травы или специи для дополнительного вкуса.
Горчица — это низкокалорийная приправа с пикантным вкусом. Она бывает разных видов, поэтому вы можете выбрать тот, который соответствует вашему вкусу.
Хумус — ароматный и низкокалорийный вариант. Он бывает разных сортов, и вы можете экспериментировать с такими вкусами, как жареный красный перец или чеснок.
В качестве замены выбирайте нежирную или обезжиренную сметану. Она менее калорийная, но по-прежнему обеспечивает кремовую текстуру.
Сальса — это ароматный, низкокалорийный вариант, который хорошо подходит в качестве приправы или соуса. Выбирайте сорта с натуральными компонентами.
Смешайте нежирную пахту с травами и специями, чтобы создать легкую и пикантную заправку. Это освежающий вариант для салатов.
Ху́мус (ху́ммус, хо́мус, хо́ммус; от араб. حُمُّص) — закуска из нутового пюре, в состав которой обычно добавляются кунжутная паста (тахи́ни), оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка.
Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).
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