Баклажаны по-корейски: пикантная холодная закуска и идеальный гарнир к мясным блюдам

Делимся рецептом потрясающей закуски из баклажанов по-корейски. Её можно подать в качестве салата или гарнира к мясу, а приготовить совсем не сложно. Советуем не есть блюдо сразу же, а дать постоять несколько часов или ночь — чтобы баклажаны как следует пропитались соками и пряностями.
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Ингредиенты:
Баклажаны — 4 шт.
Помидоры — 2-3 шт.
Болгарский перец — 2 шт.
Морковь — 1-2 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Чеснок — 3-4 зубчика
Молотый красный перец — по вкусу
Чёрный перец — по вкусу
Зелень петрушки — по вкусу
Кориандр молотый — 1-2 ч. ложки
Уксус яблочный 9% или лимонный сок — 1-2 ст. ложки
Растительное масло — 3-4 ст. ложки
Кунжут — 1-2 ч. ложки
Соль — по вкусу
Мёд или сахар — 1 ч. ложка
Соевый соус — 1-2 ст. ложки (по вкусу)
Зелёный лук — несколько пёрышек.
Приготовление:
Баклажаны помыть и нарезать вдоль тонкими полосками 1,5-2 см толщиной. Посыпать 1 ст. ложкой соли. Перемешать. Оставить на 30 минут.
Очистить, помыть и нарезать тонкими полукольцами репчатый лук.
Помыть и мелко нарезать зелень. Очистить чеснок и раздавить в чесночнице.
Морковь очистить, помыть и натереть на терке для корейской моркови или на обычной крупной терке.
Перец помыть, очистить от семян, нарезать тонкой соломкой. Помидоры помыть и нарезать соломкой.
Помыть холодной водой баклажаны, отжать. Разогреть сковороду, налить 2 ст. ложки растительного масла. В горячее масло выложить баклажаны. Обжарить баклажаны, помешивая, 7-10 минут, на среднем огне. Выложить в миску. Охладить.
Выложить в миску все ингредиенты. Овощи посыпать кориандром, перцем, кунжутом, смешать с медом, чесноком и зеленью.
Всё перемешать, добавить уксус и соевый соус. При желании можно ещё добавить масла. Перемешать и посыпать нарезанным зелёным луком.
Приятного аппетита!
Уточнения
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.