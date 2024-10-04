Баклажаны по-корейски: пикантная холодная закуска и идеальный гарнир к мясным блюдам

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Делимся рецептом потрясающей закуски из баклажанов по-корейски. Её можно подать в качестве салата или гарнира к мясу, а приготовить совсем не сложно. Советуем не есть блюдо сразу же, а дать постоять несколько часов или ночь — чтобы баклажаны как следует пропитались соками и пряностями.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

Баклажаны — 4 шт.

Помидоры — 2-3 шт.

Болгарский перец — 2 шт.

Морковь — 1-2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3-4 зубчика

Молотый красный перец — по вкусу

Чёрный перец — по вкусу

Зелень петрушки — по вкусу

Кориандр молотый — 1-2 ч. ложки

Уксус яблочный 9% или лимонный сок — 1-2 ст. ложки

Растительное масло — 3-4 ст. ложки

Кунжут — 1-2 ч. ложки

Соль — по вкусу

Мёд или сахар — 1 ч. ложка

Соевый соус — 1-2 ст. ложки (по вкусу)

Зелёный лук — несколько пёрышек.

Приготовление:

Баклажаны помыть и нарезать вдоль тонкими полосками 1,5-2 см толщиной. Посыпать 1 ст. ложкой соли. Перемешать. Оставить на 30 минут. Очистить, помыть и нарезать тонкими полукольцами репчатый лук. Помыть и мелко нарезать зелень. Очистить чеснок и раздавить в чесночнице. Морковь очистить, помыть и натереть на терке для корейской моркови или на обычной крупной терке. Перец помыть, очистить от семян, нарезать тонкой соломкой. Помидоры помыть и нарезать соломкой. Помыть холодной водой баклажаны, отжать. Разогреть сковороду, налить 2 ст. ложки растительного масла. В горячее масло выложить баклажаны. Обжарить баклажаны, помешивая, 7-10 минут, на среднем огне. Выложить в миску. Охладить. Выложить в миску все ингредиенты. Овощи посыпать кориандром, перцем, кунжутом, смешать с медом, чесноком и зеленью. Всё перемешать, добавить уксус и соевый соус. При желании можно ещё добавить масла. Перемешать и посыпать нарезанным зелёным луком.

Приятного аппетита!

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).



Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.



Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия.

