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Баклажаны по-корейски: пикантная холодная закуска и идеальный гарнир к мясным блюдам

2:26
Еда

Делимся рецептом потрясающей закуски из баклажанов по-корейски. Её можно подать в качестве салата или гарнира к мясу, а приготовить совсем не сложно. Советуем не есть блюдо сразу же, а дать постоять несколько часов или ночь — чтобы баклажаны как следует пропитались соками и пряностями.

Баклажаны по-корейски: пикантная холодная закуска и идеальный гарнир к мясным блюдам
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 4 шт.
  • Помидоры — 2-3 шт.
  • Болгарский перец — 2 шт.
  • Морковь — 1-2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Молотый красный перец — по вкусу
  • Чёрный перец — по вкусу
  • Зелень петрушки — по вкусу
  • Кориандр молотый — 1-2 ч. ложки
  • Уксус яблочный 9% или лимонный сок — 1-2 ст. ложки
  • Растительное масло — 3-4 ст. ложки
  • Кунжут — 1-2 ч. ложки
  • Соль — по вкусу
  • Мёд или сахар — 1 ч. ложка
  • Соевый соус — 1-2 ст. ложки (по вкусу)
  • Зелёный лук — несколько пёрышек.

Приготовление:

  1. Баклажаны помыть и нарезать вдоль тонкими полосками 1,5-2 см толщиной. Посыпать 1 ст. ложкой соли. Перемешать. Оставить на 30 минут.
  2. Очистить, помыть и нарезать тонкими полукольцами репчатый лук.
  3. Помыть и мелко нарезать зелень. Очистить чеснок и раздавить в чесночнице.
  4. Морковь очистить, помыть и натереть на терке для корейской моркови или на обычной крупной терке.
  5. Перец помыть, очистить от семян, нарезать тонкой соломкой. Помидоры помыть и нарезать соломкой.
  6. Помыть холодной водой баклажаны, отжать. Разогреть сковороду, налить 2 ст. ложки растительного масла. В горячее масло выложить баклажаны. Обжарить баклажаны, помешивая, 7-10 минут, на среднем огне. Выложить в миску. Охладить.
  7. Выложить в миску все ингредиенты. Овощи посыпать кориандром, перцем, кунжутом, смешать с медом, чесноком и зеленью.
  8. Всё перемешать, добавить уксус и соевый соус. При желании можно ещё добавить масла. Перемешать и посыпать нарезанным зелёным луком.

Приятного аппетита!

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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