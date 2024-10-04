Изумительный яблочный пирог от шефа: подаётся с нежным ванильно-сливочным соусом

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Шеф-повар Василий Емельяненко предлагает рецепт удивительного яблочного пирога, который поражает своей простотой и нежностью. Этот пирог восхитит даже самых взыскательных гурманов.

Фото: Adobe Stock by Mi.Ti., PDM

Этот рецепт из Telegram-канала шеф-повара станет находкой для тех, кто ценит скорость приготовления, изысканность и неповторимый вкус. Яблочный пирог с соусом порадует вас своим нежным вкусом и насыщенным ароматом.

Ингредиенты для пирога:

яблоки,

мука — 160 г,

сахар — 200 г,

яйца — 4 шт.,

ванильный сахар — 20 г,

соль — 5 г,

сливочное масло — 20 г,

манка — 20 г.

Ингредиенты для соуса:

молоко — 100 мл,

желтки — 2 шт.,

сливки 33% — 100 мл,

сахар — 30 г,

ванильный сахар — 15 г,

соль — 2 г.

Приготовление пирога:

Взбейте яйца, обычный и ванильный сахар, соль миксером. Понемногу всыпьте муку и продолжайте взбивать до кремообразной консистенции. Удалите сердцевину из яблок и нарежьте их на кусочки. Добавьте их в миску с тестом и перемешайте. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и посыпьте манкой. Выложите тесто в форму и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Пока пирог выпекается, приготовьте вкусный ванильный соус, который подадим к пирогу. В сотейнике смешайте молоко, сливки, сахар, ванильный сахар и соль. Поставьте на плиту. Когда соус начнёт закипать, добавьте желтки и тщательно перемешайте. Снимите сотейник с плиты. Чтобы соус загустел, поставьте его в холодильник на некоторое время. На дно тарелки налейте соус, выложите пирог сверху и украсьте тонкими ломтиками яблок.

Подавайте пирог к столу и наслаждайтесь вкусом.

Уточнения

Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки.

