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Изумительный яблочный пирог от шефа: подаётся с нежным ванильно-сливочным соусом

2:05
Еда

Шеф-повар Василий Емельяненко предлагает рецепт удивительного яблочного пирога, который поражает своей простотой и нежностью. Этот пирог восхитит даже самых взыскательных гурманов.

Изумительный яблочный пирог от шефа: подаётся с нежным ванильно-сливочным соусом
Фото: Adobe Stock by Mi.Ti., PDM

Этот рецепт из Telegram-канала шеф-повара станет находкой для тех, кто ценит скорость приготовления, изысканность и неповторимый вкус. Яблочный пирог с соусом порадует вас своим нежным вкусом и насыщенным ароматом.

Ингредиенты для пирога:

  • яблоки,
  • мука — 160 г,
  • сахар — 200 г,
  • яйца — 4 шт.,
  • ванильный сахар — 20 г,
  • соль — 5 г,
  • сливочное масло — 20 г,
  • манка — 20 г.

Ингредиенты для соуса:

  • молоко — 100 мл,
  • желтки — 2 шт.,
  • сливки 33% — 100 мл,
  • сахар — 30 г,
  • ванильный сахар — 15 г,
  • соль — 2 г.

Приготовление пирога:

  1. Взбейте яйца, обычный и ванильный сахар, соль миксером. Понемногу всыпьте муку и продолжайте взбивать до кремообразной консистенции.
  2. Удалите сердцевину из яблок и нарежьте их на кусочки. Добавьте их в миску с тестом и перемешайте.
  3. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и посыпьте манкой.
  4. Выложите тесто в форму и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
  5. Пока пирог выпекается, приготовьте вкусный ванильный соус, который подадим к пирогу. В сотейнике смешайте молоко, сливки, сахар, ванильный сахар и соль. Поставьте на плиту. Когда соус начнёт закипать, добавьте желтки и тщательно перемешайте. Снимите сотейник с плиты.
  6. Чтобы соус загустел, поставьте его в холодильник на некоторое время.
  7. На дно тарелки налейте соус, выложите пирог сверху и украсьте тонкими ломтиками яблок.

Подавайте пирог к столу и наслаждайтесь вкусом.

Уточнения

Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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