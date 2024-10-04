Изумительный яблочный пирог от шефа: подаётся с нежным ванильно-сливочным соусом

Шеф-повар Василий Емельяненко предлагает рецепт удивительного яблочного пирога, который поражает своей простотой и нежностью. Этот пирог восхитит даже самых взыскательных гурманов.
Фото: Adobe Stock by Mi.Ti., PDM
Этот рецепт из Telegram-канала шеф-повара станет находкой для тех, кто ценит скорость приготовления, изысканность и неповторимый вкус. Яблочный пирог с соусом порадует вас своим нежным вкусом и насыщенным ароматом.
Ингредиенты для пирога:
яблоки,
мука — 160 г,
сахар — 200 г,
яйца — 4 шт.,
ванильный сахар — 20 г,
соль — 5 г,
сливочное масло — 20 г,
манка — 20 г.
Ингредиенты для соуса:
молоко — 100 мл,
желтки — 2 шт.,
сливки 33% — 100 мл,
сахар — 30 г,
ванильный сахар — 15 г,
соль — 2 г.
Приготовление пирога:
Взбейте яйца, обычный и ванильный сахар, соль миксером. Понемногу всыпьте муку и продолжайте взбивать до кремообразной консистенции.
Удалите сердцевину из яблок и нарежьте их на кусочки. Добавьте их в миску с тестом и перемешайте.
Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и посыпьте манкой.
Выложите тесто в форму и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
Пока пирог выпекается, приготовьте вкусный ванильный соус, который подадим к пирогу. В сотейнике смешайте молоко, сливки, сахар, ванильный сахар и соль. Поставьте на плиту. Когда соус начнёт закипать, добавьте желтки и тщательно перемешайте. Снимите сотейник с плиты.
Чтобы соус загустел, поставьте его в холодильник на некоторое время.
На дно тарелки налейте соус, выложите пирог сверху и украсьте тонкими ломтиками яблок.
Подавайте пирог к столу и наслаждайтесь вкусом.
Уточнения
Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки.