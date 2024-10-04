Жареные кабачки с творогом: благодаря укропу, кинзе и чесночку у этой закуски потрясающий аромат

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареные кабачки с творогом — идеальное осеннее блюдо, которое сочетает в себе свежесть овощей и нежность творога. Это лёгкое и полезное угощение придётся по вкусу всей семье и станет отличной закуской к вашему столу.

Фото: freepik.com by Saban Std, PDM

укроп и кинза - по половине пучка;

чеснок - 2-3 зубчика;

кабачки - 3 штуки;

мука - 2-3 ст. л.;

растительное масло - 3 ст. л.;

творог - 150 г.;

сметана - 2-3 ст. л.

Процесс приготовления:

Мелко нарежьте укроп и петрушку, измельчите чеснок. Нарежьте кабачки тонкими ломтиками, посолите и оставьте на 15 минут. Затем промойте их водой и обсушите бумажным полотенцем. Обваляйте кабачки в муке и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета с обеих сторон. Смешайте творог, сметану, зелень и чеснок до однородной массы. Подавайте жареные кабачки, выложив на них творожную смесь.

Эта закуска будет ещё вкуснее, если перед подачей её немного охладить в холодильнике.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

