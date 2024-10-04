Жареные кабачки с творогом: благодаря укропу, кинзе и чесночку у этой закуски потрясающий аромат

Жареные кабачки с творогом — идеальное осеннее блюдо, которое сочетает в себе свежесть овощей и нежность творога. Это лёгкое и полезное угощение придётся по вкусу всей семье и станет отличной закуской к вашему столу.
Процесс приготовления:
Эта закуска будет ещё вкуснее, если перед подачей её немного охладить в холодильнике.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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