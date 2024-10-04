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Жареные кабачки с творогом: благодаря укропу, кинзе и чесночку у этой закуски потрясающий аромат

1:11
Еда

Жареные кабачки с творогом — идеальное осеннее блюдо, которое сочетает в себе свежесть овощей и нежность творога. Это лёгкое и полезное угощение придётся по вкусу всей семье и станет отличной закуской к вашему столу.

Жареные кабачки с творогом: благодаря укропу, кинзе и чесночку у этой закуски потрясающий аромат
Фото: freepik.com by Saban Std, PDM
  • укроп и кинза - по половине пучка;
  • чеснок - 2-3 зубчика;
  • кабачки - 3 штуки;
  • мука - 2-3 ст. л.;
  • растительное масло - 3 ст. л.;
  • творог - 150 г.;
  • сметана - 2-3 ст. л.

Процесс приготовления:

  1. Мелко нарежьте укроп и петрушку, измельчите чеснок.
  2. Нарежьте кабачки тонкими ломтиками, посолите и оставьте на 15 минут.
  3. Затем промойте их водой и обсушите бумажным полотенцем.
  4. Обваляйте кабачки в муке и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета с обеих сторон.
  5. Смешайте творог, сметану, зелень и чеснок до однородной массы.
  6. Подавайте жареные кабачки, выложив на них творожную смесь.

Эта закуска будет ещё вкуснее, если перед подачей её немного охладить в холодильнике.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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