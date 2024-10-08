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Лучший способ разнообразить бутерброды: классическая рыбная намазка

1:10
Еда

Эта намазка для бутербродов сочетает нежность рыбы, кремовую текстуру творога и свежесть зелени, делая каждое утро вкусным и приятным. Для ее приготовления вам потребуются простые продукты:

Лучший способ разнообразить бутерброды: классическая рыбная намазка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  • 1 банка консервированной горбуши,
  • Половина упаковки мелкозернистого творога,
  • 100 г сливочного масла,
  • Половина пучка свежего укропа,
  • Соль и перец по вкусу.

Если хотите добавить пикантности, добавьте 1 луковицу.

Начните с того, что аккуратно достаньте горбушу из банки, удалите возможные кости и разомните рыбу вилкой. Затем добавьте творог и перемешайте. Далее добавьте размягченное сливочное масло и доведите массу до однородности.

Теперь пришло время зелени: мелко нарежьте укроп и добавьте его к смеси вместе с солью и перцем. Будьте осторожны с солью — в консервах она уже есть. Для тех, кто предпочитает более яркий вкус, обжарьте мелко нарезанную луковицу на сливочном масле и добавьте в намазку. Она станет еще нежнее и получит легкую сладость.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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