Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Пшенная каша с тыквой на молоке — это не только великолепное блюдо, но и ценный источник питательных веществ для организма. В составе этой каши содержатся полезные элементы, такие как белок, кальций, железо, фосфор, витамины A и E. Благодаря сложным углеводам, которые присутствуют в каше, она обеспечивает длительное чувство сытости, что делает ее отличным выбором для здорового завтрака.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Рецепт этого блюда очень простой и его можно легко приготовить даже новичку.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

тыква — 500 г;

пшено — 220 г;

питьевая вода — 400 мл;

молоко — 500 мл;

сахар — 3 столовые ложки.

Процесс приготовления:

Подготовьте пшённую крупу: переберите, промойте и обжарьте на сухой сковороде в течение 5 минут. Переложите крупу в большую кастрюлю, залейте пшено кипятком, доведите до кипения и варите до впитывания воды на умеренном огне. Добавьте кипящее молоко и варите на слабом огне под крышкой до готовности (около 30 минут). Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте кубиками и посыпьте сахаром. Оставьте на 15 минут. Поставьте сотейник с тыквой на слабый огонь, доведите до кипения и варите под крышкой 10 минут. Добавьте тыкву к пшённой каше, перемешайте и прогрейте ещё минуту. Подавайте кашу горячей.

Уточнения

Ты́ква обыкнове́нная или тыква твёрдокорая, или кабачок, или тыква пепо (лат. Cucúrbita pépo) — однолетнее травянистое растение, типовой вид типового рода Тыква (Cucurbita) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), бахчевая культура.



Пшённая ка́ша (разг. пшёнка) — каша, приготавливаемая из пшённой крупы, получаемой из плодов (зёрен) растений рода Просо (Panicum).



