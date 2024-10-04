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Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой

1:35
Еда

Пшенная каша с тыквой на молоке — это не только великолепное блюдо, но и ценный источник питательных веществ для организма. В составе этой каши содержатся полезные элементы, такие как белок, кальций, железо, фосфор, витамины A и E. Благодаря сложным углеводам, которые присутствуют в каше, она обеспечивает длительное чувство сытости, что делает ее отличным выбором для здорового завтрака.

Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Рецепт этого блюда очень простой и его можно легко приготовить даже новичку.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • тыква — 500 г;
  • пшено — 220 г;
  • питьевая вода — 400 мл;
  • молоко — 500 мл;
  • сахар — 3 столовые ложки.

Процесс приготовления:

  1. Подготовьте пшённую крупу: переберите, промойте и обжарьте на сухой сковороде в течение 5 минут.
  2. Переложите крупу в большую кастрюлю, залейте пшено кипятком, доведите до кипения и варите до впитывания воды на умеренном огне.
  3. Добавьте кипящее молоко и варите на слабом огне под крышкой до готовности (около 30 минут).
  4. Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте кубиками и посыпьте сахаром. Оставьте на 15 минут.
  5. Поставьте сотейник с тыквой на слабый огонь, доведите до кипения и варите под крышкой 10 минут.
  6. Добавьте тыкву к пшённой каше, перемешайте и прогрейте ещё минуту. Подавайте кашу горячей.

Уточнения

Ты́ква обыкнове́нная или тыква твёрдокорая, или кабачок, или тыква пепо (лат. Cucúrbita pépo) — однолетнее травянистое растение, типовой вид типового рода Тыква (Cucurbita) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), бахчевая культура.

Пшённая ка́ша (разг. пшёнка) — каша, приготавливаемая из пшённой крупы, получаемой из плодов (зёрен) растений рода Просо (Panicum).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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