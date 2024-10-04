Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой

Пшенная каша с тыквой на молоке — это не только великолепное блюдо, но и ценный источник питательных веществ для организма. В составе этой каши содержатся полезные элементы, такие как белок, кальций, железо, фосфор, витамины A и E. Благодаря сложным углеводам, которые присутствуют в каше, она обеспечивает длительное чувство сытости, что делает ее отличным выбором для здорового завтрака.
Рецепт этого блюда очень простой и его можно легко приготовить даже новичку.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Ты́ква обыкнове́нная или тыква твёрдокорая, или кабачок, или тыква пепо (лат. Cucúrbita pépo) — однолетнее травянистое растение, типовой вид типового рода Тыква (Cucurbita) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), бахчевая культура.
Пшённая ка́ша (разг. пшёнка) — каша, приготавливаемая из пшённой крупы, получаемой из плодов (зёрен) растений рода Просо (Panicum).
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