Жареные кабачки в сырной панировке: если обычные кабачки на сковороде уже поднадоели

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареные кабачки в сырной панировке — это вкусное и лёгкое блюдо, которое идеально подойдёт для осеннего ужина или полезного перекуса. Это простое и быстрое блюдо готовится из доступных ингредиентов и не требует особых кулинарных навыков.

Фото: commons.wikimedia.org by hyun chun kim, PDM

Ингредиенты для жареных кабачков в сырной панировке:

2 кабачка;

50 г сыра (например, пармезан);

150 г панировочных сухарей;

2 яйца;

60 г муки;

2 ст. л. растительного масла.

Приготовление:

Нарежьте кабачки одинаковыми кружочками. Натрите сыр на мелкой тёрке и смешайте его с панировочными сухарями. Взбейте яйца. Посыпьте каждый кружок из кабачка мукой со всех сторон, затем окуните его во взбитое яйцо и после этого обваляйте в панировке. Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Обжаривайте кабачки в яично-сырной панировке примерно по одной-две минуты с каждой стороны.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.

