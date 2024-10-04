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Жареные кабачки в сырной панировке: если обычные кабачки на сковороде уже поднадоели

1:05
Еда

Жареные кабачки в сырной панировке — это вкусное и лёгкое блюдо, которое идеально подойдёт для осеннего ужина или полезного перекуса. Это простое и быстрое блюдо готовится из доступных ингредиентов и не требует особых кулинарных навыков.

Жареные кабачки в сырной панировке: если обычные кабачки на сковороде уже поднадоели
Фото: commons.wikimedia.org by hyun chun kim, PDM

Ингредиенты для жареных кабачков в сырной панировке:

  • 2 кабачка;
  • 50 г сыра (например, пармезан);
  • 150 г панировочных сухарей;
  • 2 яйца;
  • 60 г муки;
  • 2 ст. л. растительного масла.

Приготовление:

  1. Нарежьте кабачки одинаковыми кружочками.
  2. Натрите сыр на мелкой тёрке и смешайте его с панировочными сухарями.
  3. Взбейте яйца.
  4. Посыпьте каждый кружок из кабачка мукой со всех сторон, затем окуните его во взбитое яйцо и после этого обваляйте в панировке.
  5. Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне.
  6. Обжаривайте кабачки в яично-сырной панировке примерно по одной-две минуты с каждой стороны.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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