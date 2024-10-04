Жареные кабачки в сырной панировке: если обычные кабачки на сковороде уже поднадоели

Жареные кабачки в сырной панировке — это вкусное и лёгкое блюдо, которое идеально подойдёт для осеннего ужина или полезного перекуса. Это простое и быстрое блюдо готовится из доступных ингредиентов и не требует особых кулинарных навыков.
Ингредиенты для жареных кабачков в сырной панировке:
Приготовление:
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.
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