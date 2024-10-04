Запечённая картошка, фаршированная жюльеном: сразу два горячо любимых блюда в одном

Картошка, фаршированная жюльеном и запечённая в духовке, напоминает популярный фастфуд, но только в несколько раз вкуснее. Это блюдо легко приготовить дома, используя ингредиенты по своему вкусу. Для образования аппетитной корочки отлично подойдут такие сыры, как моцарелла, сулугуни или маасдам.
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Ингредиенты (на 8 порций):
замороженные белые грибы (можно взять свежие) — 500 г;
сметана 25% — 150-200 мл;
репчатый лук — 150 г;
сыр — 100-150 г;
картофель — 4-5 штук (в зависимости от размера);
сливочное масло;
растительное масло;
соль;
свежемолотый чёрный перец.
Приготовление:
Разморозьте грибы, нарезав их небольшими кусочками.
Запеките картофель в кожуре в духовке при 180 °C до готовности (около 50 минут).
Нарежьте лук кубиками и натрите сыр на тёрке.
Обжарьте лук на смеси сливочного и растительного масла до золотистого цвета. Добавьте грибы и обжаривайте на сильном огне до испарения жидкости. Посолите и поперчите, перемешайте.
Вмешайте сметану, добавьте ещё соли и перца, если нужно. Снимите грибы с огня.
Разрежьте картофель пополам вдоль, выньте мякоть ложкой, оставив основу-"лодочки" толщиной 0,7-1 см.
Переложите грибную начинку в картофельные лодочки, посыпьте сыром и запекайте в духовке до золотистой корочки. Подавайте к столу.
Уточнения
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Жюлье́н (от фр. julienne) — сложная горячая закуска, приготовленная преимущественно из птицы или дичи и грибов.