Запечённая картошка, фаршированная жюльеном: сразу два горячо любимых блюда в одном

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Картошка, фаршированная жюльеном и запечённая в духовке, напоминает популярный фастфуд, но только в несколько раз вкуснее. Это блюдо легко приготовить дома, используя ингредиенты по своему вкусу. Для образования аппетитной корочки отлично подойдут такие сыры, как моцарелла, сулугуни или маасдам.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark James Miller, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты (на 8 порций):

замороженные белые грибы (можно взять свежие) — 500 г;

сметана 25% — 150-200 мл;

репчатый лук — 150 г;

сыр — 100-150 г;

картофель — 4-5 штук (в зависимости от размера);

сливочное масло;

растительное масло;

соль;

свежемолотый чёрный перец.

Приготовление:

Разморозьте грибы, нарезав их небольшими кусочками. Запеките картофель в кожуре в духовке при 180 °C до готовности (около 50 минут). Нарежьте лук кубиками и натрите сыр на тёрке. Обжарьте лук на смеси сливочного и растительного масла до золотистого цвета. Добавьте грибы и обжаривайте на сильном огне до испарения жидкости. Посолите и поперчите, перемешайте. Вмешайте сметану, добавьте ещё соли и перца, если нужно. Снимите грибы с огня. Разрежьте картофель пополам вдоль, выньте мякоть ложкой, оставив основу-"лодочки" толщиной 0,7-1 см. Переложите грибную начинку в картофельные лодочки, посыпьте сыром и запекайте в духовке до золотистой корочки. Подавайте к столу.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Жюлье́н (от фр. julienne) — сложная горячая закуска, приготовленная преимущественно из птицы или дичи и грибов.

