Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие цветовые комбинации для маленьких квартир: советы от экспертов
Можно ли есть мясо с картошкой: Виктория Вишнякова о пищевых сочетаниях
Простая инструкция по уходу за кожаными сиденьями авто
"Зенит" прекратил сотрудничество с Максимом Богатко
Forbes назвал самую убыточную компанию России за 2023 год
Британия доверила раскрытие преступлений искусственному интеллекту
Почему домашние питомцы боятся пылесоса? Способ избавить животных от фобии
Эксперты рассказали о безопасном способе очистки смесителей от грязи и налёта
Первый пивной курорт может появиться в России

Запечённая картошка, фаршированная жюльеном: сразу два горячо любимых блюда в одном

1:41
Еда

Картошка, фаршированная жюльеном и запечённая в духовке, напоминает популярный фастфуд, но только в несколько раз вкуснее. Это блюдо легко приготовить дома, используя ингредиенты по своему вкусу. Для образования аппетитной корочки отлично подойдут такие сыры, как моцарелла, сулугуни или маасдам.

Запечённая картошка, фаршированная жюльеном: сразу два горячо любимых блюда в одном
Фото: commons.wikimedia.org by Mark James Miller, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты (на 8 порций):

  • замороженные белые грибы (можно взять свежие) — 500 г;
  • сметана 25% — 150-200 мл;
  • репчатый лук — 150 г;
  • сыр — 100-150 г;
  • картофель — 4-5 штук (в зависимости от размера);
  • сливочное масло;
  • растительное масло;
  • соль;
  • свежемолотый чёрный перец.

Приготовление:

  1. Разморозьте грибы, нарезав их небольшими кусочками.
  2. Запеките картофель в кожуре в духовке при 180 °C до готовности (около 50 минут).
  3. Нарежьте лук кубиками и натрите сыр на тёрке.
  4. Обжарьте лук на смеси сливочного и растительного масла до золотистого цвета. Добавьте грибы и обжаривайте на сильном огне до испарения жидкости. Посолите и поперчите, перемешайте.
  5. Вмешайте сметану, добавьте ещё соли и перца, если нужно. Снимите грибы с огня.
  6. Разрежьте картофель пополам вдоль, выньте мякоть ложкой, оставив основу-"лодочки" толщиной 0,7-1 см.
  7. Переложите грибную начинку в картофельные лодочки, посыпьте сыром и запекайте в духовке до золотистой корочки. Подавайте к столу.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Жюлье́н (от фр. julienne) — сложная горячая закуска, приготовленная преимущественно из птицы или дичи и грибов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"
Военные новости
Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион" Аудио 
Как привести в порядок почву после помидоров
Садоводство, цветоводство
Как привести в порядок почву после помидоров Аудио 
Хозяйки назвали экологичный способ очистки ванной от налёта
Дизайн и интерьер
Хозяйки назвали экологичный способ очистки ванной от налёта Аудио 
Популярное
Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"

Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами

Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
В США отреагировали на изучение в РФ захваченных западных танков ВСУ
Артиллеристы на cуджанском направлении: 24 на 7 мы на дежурстве
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Как зола может навредить вашим растениям: 5 ошибок при осенней подкормке
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Последние материалы
Эксперты рассказали о безопасном способе очистки смесителей от грязи и налёта
Первый пивной курорт может появиться в России
Абрикосовая шарлотка: получается такой же аппетитной и сочной, как и яблочная
Как превратить пельмени в полезное блюдо для фигуры
Врач раскрыл возможные причины болей в ногах
Инженеры MIT учат роботов думать и принимать самостоятельные решения
Польша начала поставлять Украине российские удобрения
Ветеринар рассказала, какие домашние питомцы нуждаются в контроле артериального давления
Клетчатка в гранатах: почему косточки тоже стоит есть
Почему не стоит чистить яблоки для шарлотки — секреты повара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.