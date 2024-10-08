Рецепт капустной запеканки для диетического питания

Если вам хочется приготовить что-то вкусное из капусты, но без долгих хлопот, запеканка — идеальный вариант. Это блюдо готовится быстро, легко и подходит даже для тех, кто придерживается диеты. Капустная запеканка получается нежной, сочной и питательной, что делает её отличным вариантом для ужина.
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Как готовить:
Нежная и ароматная капустная запеканка готова! Её можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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