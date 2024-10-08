Рецепт капустной запеканки для диетического питания

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам хочется приготовить что-то вкусное из капусты, но без долгих хлопот, запеканка — идеальный вариант. Это блюдо готовится быстро, легко и подходит даже для тех, кто придерживается диеты. Капустная запеканка получается нежной, сочной и питательной, что делает её отличным вариантом для ужина.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikola Smolenski, CC BY-SA 3.0

Вам понадобятся:

Капуста белокочанная — 450 г

Сыр — 120 г

Яйца — 3 шт.

Соль и специи — по вкусу

Масло растительное — для смазывания формы

Как готовить:

Очистите капусту от верхних листьев, нарежьте и тушите на сковороде с добавлением соли и специй, пока она не станет мягкой. В миске взбейте яйца и добавьте 80 г тертого сыра, перемешайте до однородной массы. В смазанную растительным маслом форму для выпечки выложите тушеную капусту, затем залейте её яичной смесью. Посыпьте оставшимся тертым сыром и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 30 минут.

Нежная и ароматная капустная запеканка готова! Её можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

