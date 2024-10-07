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Как сварить свеклу быстро и без запаха: проверенный метод

1:03
Еда

Варка свеклы часто занимает много времени и доставляет неудобства: пачкается посуда, по кухне распространяется неприятный запах, а процесс затягивается. Однако есть кулинарный прием, который позволяет сварить свеклу всего за 15 минут.

Как сварить свеклу быстро и без запаха: проверенный метод
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Как сварить свеклу быстро:

  • Выбирайте средние овощи: свекла среднего размера не только быстрее варится, но и получается более сочной и вкусной.
  • Варите в кипятке на сильном огне: хорошо вымытую свеклу поместите в кастрюлю с кипящей водой и варите на сильном огне без крышки.
  • Создайте температурный перепад: через 15 минут снимите кастрюлю с плиты, слейте кипяток и залейте свеклу ледяной водой. Еще через 15 минут овощ можно чистить от кожуры.

Кулинары отмечают, что секрет быстрого приготовления свеклы кроется в резком перепаде температуры. А чтобы избавиться от неприятного запаха, положите в воду при варке хлебную корку.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые, подсемейства Маревые, ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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