Как сварить свеклу быстро и без запаха: проверенный метод

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Варка свеклы часто занимает много времени и доставляет неудобства: пачкается посуда, по кухне распространяется неприятный запах, а процесс затягивается. Однако есть кулинарный прием, который позволяет сварить свеклу всего за 15 минут.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Как сварить свеклу быстро:

Выбирайте средние овощи : свекла среднего размера не только быстрее варится, но и получается более сочной и вкусной.

: свекла среднего размера не только быстрее варится, но и получается более сочной и вкусной. Варите в кипятке на сильном огне : хорошо вымытую свеклу поместите в кастрюлю с кипящей водой и варите на сильном огне без крышки.

: хорошо вымытую свеклу поместите в кастрюлю с кипящей водой и варите на сильном огне без крышки. Создайте температурный перепад: через 15 минут снимите кастрюлю с плиты, слейте кипяток и залейте свеклу ледяной водой. Еще через 15 минут овощ можно чистить от кожуры.

Кулинары отмечают, что секрет быстрого приготовления свеклы кроется в резком перепаде температуры. А чтобы избавиться от неприятного запаха, положите в воду при варке хлебную корку.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые, подсемейства Маревые, ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

