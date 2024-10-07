Как сварить свеклу быстро и без запаха: проверенный метод

Варка свеклы часто занимает много времени и доставляет неудобства: пачкается посуда, по кухне распространяется неприятный запах, а процесс затягивается. Однако есть кулинарный прием, который позволяет сварить свеклу всего за 15 минут.
Кулинары отмечают, что секрет быстрого приготовления свеклы кроется в резком перепаде температуры. А чтобы избавиться от неприятного запаха, положите в воду при варке хлебную корку.
Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые, подсемейства Маревые, ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
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