Омлет по-итальянски: фриттата — завтрак, который покорит вас

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам наскучил обычный омлет, попробуйте итальянскую фриттату — аппетитное и сытное блюдо, которое готовится легко и быстро. Этот итальянский омлет, популярный не только в Италии, напоминает пиццу по внешнему виду и вкусу, но готовится гораздо проще, ведь тесто здесь не потребуется.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Главная особенность фриттаты — двойное приготовление: сначала жарка на сковороде, а затем запекание в духовке.

Рецепт фриттаты:

Подготовьте овощи : нарежьте 6 томатов черри пополам и выложите на бумажную салфетку, чтобы удалить лишнюю влагу. Один болгарский перец очистите и нарежьте крупными кубиками.

: нарежьте 6 томатов черри пополам и выложите на бумажную салфетку, чтобы удалить лишнюю влагу. Один болгарский перец очистите и нарежьте крупными кубиками. Сделайте яично-молочно-сырную смесь : в глубокой миске разбейте 4 яйца, добавьте половину стакана молока, немного соли и тщательно перемешайте. Затем добавьте 70 г тертого сыра.

: в глубокой миске разбейте 4 яйца, добавьте половину стакана молока, немного соли и тщательно перемешайте. Затем добавьте 70 г тертого сыра. Дополнительные ингредиенты (по желанию) : классическую фриттату можно разнообразить, добавив обжаренные шампиньоны или нарезанную колбасу.

: классическую фриттату можно разнообразить, добавив обжаренные шампиньоны или нарезанную колбасу. Готовка на сковороде : в сковороде разогрейте немного растительного масла, выложите овощи (и дополнительные ингредиенты, если используете) и залейте яично-молочно-сырной смесью. Готовьте на плите до тех пор, пока верхняя часть не "схватится".

: в сковороде разогрейте немного растительного масла, выложите овощи (и дополнительные ингредиенты, если используете) и залейте яично-молочно-сырной смесью. Готовьте на плите до тех пор, пока верхняя часть не "схватится". Запекание в духовке: переставьте сковороду в духовку, разогретую до 200°C, и запекайте 10 минут.

Фриттата готова! Её можно подавать как горячей, так и охлажденной, добавив по вкусу зелень или дополнительные специи.

Уточнения

Фритта́та (фритата; итал. frittata) — итальянская яичница, которую готовят с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса. Обычно фриттату готовят на плите, затем доводят до готовности в духовке.

