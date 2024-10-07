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Омлет по-итальянски: фриттата — завтрак, который покорит вас

1:39
Еда

Если вам наскучил обычный омлет, попробуйте итальянскую фриттату — аппетитное и сытное блюдо, которое готовится легко и быстро. Этот итальянский омлет, популярный не только в Италии, напоминает пиццу по внешнему виду и вкусу, но готовится гораздо проще, ведь тесто здесь не потребуется.

Омлет по-итальянски: фриттата — завтрак, который покорит вас
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Главная особенность фриттаты — двойное приготовление: сначала жарка на сковороде, а затем запекание в духовке.

Рецепт фриттаты:

  • Подготовьте овощи: нарежьте 6 томатов черри пополам и выложите на бумажную салфетку, чтобы удалить лишнюю влагу. Один болгарский перец очистите и нарежьте крупными кубиками.
  • Сделайте яично-молочно-сырную смесь: в глубокой миске разбейте 4 яйца, добавьте половину стакана молока, немного соли и тщательно перемешайте. Затем добавьте 70 г тертого сыра.
  • Дополнительные ингредиенты (по желанию): классическую фриттату можно разнообразить, добавив обжаренные шампиньоны или нарезанную колбасу.
  • Готовка на сковороде: в сковороде разогрейте немного растительного масла, выложите овощи (и дополнительные ингредиенты, если используете) и залейте яично-молочно-сырной смесью. Готовьте на плите до тех пор, пока верхняя часть не "схватится".
  • Запекание в духовке: переставьте сковороду в духовку, разогретую до 200°C, и запекайте 10 минут.

Фриттата готова! Её можно подавать как горячей, так и охлажденной, добавив по вкусу зелень или дополнительные специи.

Уточнения

Фритта́та (фритата; итал. frittata) — итальянская яичница, которую готовят с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса. Обычно фриттату готовят на плите, затем доводят до готовности в духовке.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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