Омлет по-итальянски: фриттата — завтрак, который покорит вас

Если вам наскучил обычный омлет, попробуйте итальянскую фриттату — аппетитное и сытное блюдо, которое готовится легко и быстро. Этот итальянский омлет, популярный не только в Италии, напоминает пиццу по внешнему виду и вкусу, но готовится гораздо проще, ведь тесто здесь не потребуется.
Главная особенность фриттаты — двойное приготовление: сначала жарка на сковороде, а затем запекание в духовке.
Фриттата готова! Её можно подавать как горячей, так и охлажденной, добавив по вкусу зелень или дополнительные специи.
Фритта́та (фритата; итал. frittata) — итальянская яичница, которую готовят с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса. Обычно фриттату готовят на плите, затем доводят до готовности в духовке.
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