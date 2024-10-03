Абрикосовая шарлотка: получается такой же аппетитной и сочной, как и яблочная

Абрикосовая шарлотка — идеальный десерт, который напомнит о солнечном лете. Этот пышный пористый бисквит с насыщенным фруктовым вкусом станет отличным дополнением к чаю.
Для приготовления абрикосовой шарлотки вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.
Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
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