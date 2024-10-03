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Абрикосовая шарлотка: получается такой же аппетитной и сочной, как и яблочная

1:18
Еда

Абрикосовая шарлотка — идеальный десерт, который напомнит о солнечном лете. Этот пышный пористый бисквит с насыщенным фруктовым вкусом станет отличным дополнением к чаю.

Абрикосовая шарлотка: получается такой же аппетитной и сочной, как и яблочная
Фото: commons.wikimedia.org by Paucabot, CC BY-SA 3.0

Для приготовления абрикосовой шарлотки вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • сливочное масло — 80 г;
  • сахар — 100 г;
  • яйца — 2 штуки;
  • мука — 120 г;
  • разрыхлитель — 5 г;
  • сметана — 80 г;
  • абрикосы — 300 г;
  • ванильный сахар.

Процесс приготовления:

  1. Растопите сливочное масло и смешайте его со сметаной.
  2. Добавьте к смеси яйца и ванильный сахар, перемешайте.
  3. Просейте муку с разрыхлителем и добавьте её к жидким ингредиентам.
  4. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
  5. Нарежьте абрикосы на кусочки (можно просто разделить их на половинки, если они небольшие).
  6. Вылейте тесто в форму для выпечки и выложите фрукты сверху. Пока шарлотка будет печься, абрикосы "утонут" в тесте, поэтому красиво раскладывать их по поверхности не нужно.
  7. Выпекайте шарлотку в предварительно разогретой до 170 градусов духовке до готовности.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. 

Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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