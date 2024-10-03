Абрикосовая шарлотка: получается такой же аппетитной и сочной, как и яблочная

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Абрикосовая шарлотка — идеальный десерт, который напомнит о солнечном лете. Этот пышный пористый бисквит с насыщенным фруктовым вкусом станет отличным дополнением к чаю.

Фото: commons.wikimedia.org by Paucabot, CC BY-SA 3.0

Для приготовления абрикосовой шарлотки вам понадобятся следующие ингредиенты:

сливочное масло — 80 г;

сахар — 100 г;

яйца — 2 штуки;

мука — 120 г;

разрыхлитель — 5 г;

сметана — 80 г;

абрикосы — 300 г;

ванильный сахар.

Процесс приготовления:

Растопите сливочное масло и смешайте его со сметаной. Добавьте к смеси яйца и ванильный сахар, перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем и добавьте её к жидким ингредиентам. Тщательно перемешайте до получения однородной массы. Нарежьте абрикосы на кусочки (можно просто разделить их на половинки, если они небольшие). Вылейте тесто в форму для выпечки и выложите фрукты сверху. Пока шарлотка будет печься, абрикосы "утонут" в тесте, поэтому красиво раскладывать их по поверхности не нужно. Выпекайте шарлотку в предварительно разогретой до 170 градусов духовке до готовности.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.



Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).



