Секреты приготовления идеального теста для пиццы

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Итальянская пицца — это не просто блюдо, а целая культура, покорившая сердца гурманов по всему миру. Главный секрет вкусной пиццы — правильное тесто.

Фото: flickr.com by Navin Rajagopalan, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты для теста:

Пшеничная мука — 175 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Вода — 125 мл

Сухие дрожжи — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Процесс приготовления:

Просейте муку, чтобы обогатить ее кислородом и улучшить текстуру теста. В глубокой миске смешайте муку, соль и сухие дрожжи. Добавьте теплую воду и оливковое масло, затем замесите тесто вручную или с помощью тестомесительной машины 3-5 минут, пока оно не станет гладким и эластичным. Переложите тесто в глубокую миску, смажьте оливковым маслом и накройте пищевой пленкой. Оставьте его в теплом месте на 40-60 минут, чтобы оно увеличилось в объеме вдвое. После поднятия обомните тесто, чтобы выпустить воздух, и вымешивайте еще несколько минут до однородности. Раскатайте тесто на посыпанном мукой столе в круг диаметром 30-35 см, периодически переворачивая и посыпая мукой, чтобы оно не прилипало. Переложите раскатанное тесто на противень с пергаментной бумагой, сформируйте бортики, защипнув края на 1-2 см. Теперь можно добавить любую начинку: томатный соус, сыр, овощи, колбасу, морепродукты или мясо.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

