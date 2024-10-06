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Секреты приготовления идеального теста для пиццы

1:35
Еда

Итальянская пицца — это не просто блюдо, а целая культура, покорившая сердца гурманов по всему миру. Главный секрет вкусной пиццы — правильное тесто.

Секреты приготовления идеального теста для пиццы
Фото: flickr.com by Navin Rajagopalan, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты для теста:

  • Пшеничная мука — 175 г
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Вода — 125 мл
  • Сухие дрожжи — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Просейте муку, чтобы обогатить ее кислородом и улучшить текстуру теста. В глубокой миске смешайте муку, соль и сухие дрожжи.
  2. Добавьте теплую воду и оливковое масло, затем замесите тесто вручную или с помощью тестомесительной машины 3-5 минут, пока оно не станет гладким и эластичным.
  3. Переложите тесто в глубокую миску, смажьте оливковым маслом и накройте пищевой пленкой. Оставьте его в теплом месте на 40-60 минут, чтобы оно увеличилось в объеме вдвое.
  4. После поднятия обомните тесто, чтобы выпустить воздух, и вымешивайте еще несколько минут до однородности.
  5. Раскатайте тесто на посыпанном мукой столе в круг диаметром 30-35 см, периодически переворачивая и посыпая мукой, чтобы оно не прилипало.
  6. Переложите раскатанное тесто на противень с пергаментной бумагой, сформируйте бортики, защипнув края на 1-2 см. Теперь можно добавить любую начинку: томатный соус, сыр, овощи, колбасу, морепродукты или мясо.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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