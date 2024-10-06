Как приготовить домашнюю кабачковую икру
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Этот простой рецепт кабачковой икры подойдет как начинающим хозяйкам, так и холостякам. Все ингредиенты доступны, а процесс приготовления не отнимет много времени.
Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Kuzmanovska, CC BY-SA 3.0
Вам понадобятся:
- Кабачки — 500 г
- Лук репчатый — 150 г
- Морковь свежая — 150 г
- Чеснок — 4 зубчика
- Томатная паста — 50 г
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль и специи — по вкусу
- Растительное масло
Как приготовить:
- Очистите кабачки от кожуры и удалите семена. Нарежьте мякоть кубиками.
- Почистите лук и морковь. Лук нарежьте средними кубиками, а морковь натрите на крупной терке.
- Чеснок очистите и пропустите через пресс.
- В кастрюле с толстым дном разогрейте масло и обжарьте сначала лук, затем добавьте морковь.
- Когда зажарка будет готова, добавьте томатную пасту, соль, сахар, специи, чеснок и кабачки. Тушите смесь 25 минут.
- Измельчите овощи блендером, доведите до кипения, добавьте столовую ложку уксуса. Разложите икру по стерилизованным банкам или охладите и подавайте к столу.
Уточнения
Кабачковая икра — один из видов овощной икры.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.