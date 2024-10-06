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Как приготовить домашнюю кабачковую икру

1:18
Еда

Этот простой рецепт кабачковой икры подойдет как начинающим хозяйкам, так и холостякам. Все ингредиенты доступны, а процесс приготовления не отнимет много времени.

Как приготовить домашнюю кабачковую икру
Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Kuzmanovska, CC BY-SA 3.0

Вам понадобятся:

  • Кабачки — 500 г
  • Лук репчатый — 150 г
  • Морковь свежая — 150 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Томатная паста — 50 г
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль и специи — по вкусу
  • Растительное масло

Как приготовить:

  1. Очистите кабачки от кожуры и удалите семена. Нарежьте мякоть кубиками.
  2. Почистите лук и морковь. Лук нарежьте средними кубиками, а морковь натрите на крупной терке.
  3. Чеснок очистите и пропустите через пресс.
  4. В кастрюле с толстым дном разогрейте масло и обжарьте сначала лук, затем добавьте морковь.
  5. Когда зажарка будет готова, добавьте томатную пасту, соль, сахар, специи, чеснок и кабачки. Тушите смесь 25 минут.
  6. Измельчите овощи блендером, доведите до кипения, добавьте столовую ложку уксуса. Разложите икру по стерилизованным банкам или охладите и подавайте к столу.

Уточнения

Кабачковая икра — один из видов овощной икры.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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