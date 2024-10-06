Как приготовить домашнюю кабачковую икру

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой рецепт кабачковой икры подойдет как начинающим хозяйкам, так и холостякам. Все ингредиенты доступны, а процесс приготовления не отнимет много времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Kuzmanovska, CC BY-SA 3.0

Вам понадобятся:

Кабачки — 500 г

Лук репчатый — 150 г

Морковь свежая — 150 г

Чеснок — 4 зубчика

Томатная паста — 50 г

Сахар — 1 ст. л.

Соль и специи — по вкусу

Растительное масло

Как приготовить:

Очистите кабачки от кожуры и удалите семена. Нарежьте мякоть кубиками. Почистите лук и морковь. Лук нарежьте средними кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Чеснок очистите и пропустите через пресс. В кастрюле с толстым дном разогрейте масло и обжарьте сначала лук, затем добавьте морковь. Когда зажарка будет готова, добавьте томатную пасту, соль, сахар, специи, чеснок и кабачки. Тушите смесь 25 минут. Измельчите овощи блендером, доведите до кипения, добавьте столовую ложку уксуса. Разложите икру по стерилизованным банкам или охладите и подавайте к столу.

Уточнения

Кабачковая икра — один из видов овощной икры.

