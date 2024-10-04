Рецепт вкуснейшего салата с тунцом, огурцами и кукурузой

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с тунцом, огурцами и кукурузой станет чудесным блюдом к обеду или ужину. Рассказываем, как его приготовить.

Фото: freepik.com by stockking, PDM

Ингредиенты:

Консервированный тунец — 150 г

Консервированная кукуруза — 180 г

Яйцо — 3 шт.

Огурец — 2 шт.

Сметана — 60 г

Укроп — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление:

Отварить яйца и дать им время остыть. Нарезать огурцы маленькими кубиками. Аналогично поступить с яйцами. Нашинковать укроп. Выложить в миску кусочки яиц и огурцов, консервированного тунца и кукурузу, а также укроп. Посолить и заправить сметаной. Перемешать. Приятного аппетита!

Уточнения

Тунцы́ — группа морских рыб, образующая трибу Thunnini в семействе скумбриевых (Scombridae).

