Рецепт вкуснейшего салата с тунцом, огурцами и кукурузой
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Салат с тунцом, огурцами и кукурузой станет чудесным блюдом к обеду или ужину. Рассказываем, как его приготовить.
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Ингредиенты:
- Консервированный тунец — 150 г
- Консервированная кукуруза — 180 г
- Яйцо — 3 шт.
- Огурец — 2 шт.
- Сметана — 60 г
- Укроп — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Отварить яйца и дать им время остыть.
- Нарезать огурцы маленькими кубиками. Аналогично поступить с яйцами.
- Нашинковать укроп.
- Выложить в миску кусочки яиц и огурцов, консервированного тунца и кукурузу, а также укроп. Посолить и заправить сметаной. Перемешать. Приятного аппетита!
Уточнения
Тунцы́ — группа морских рыб, образующая трибу Thunnini в семействе скумбриевых (Scombridae).
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру