Готовим нежное и ароматное творожное печенье

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Представляем вашему вниманию рецепт простого в приготовлении творожного печенья. Оно получится очень нежным и ароматным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Творог — 200 г

Мука — 250 г

Сливочное масло — 90 г

Яйцо — 1 шт.

Соль — 1 щепотка

Сахар — 90 г

Ванильный сахар — 10 г

Приготовление:

В миске соединить творог, оба вида сахара, масло, яйцо и соль. Размять. Постепенно добавить к массе муку. Замесить тесто. Скатать из него маленькие шарики и чуть приплюснуть их. Застелить противень пергаментом. Выложить на него получившиеся шарики. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Печенье готово!

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы.

