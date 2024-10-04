Готовим нежное и ароматное творожное печенье
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Представляем вашему вниманию рецепт простого в приготовлении творожного печенья. Оно получится очень нежным и ароматным.
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Ингредиенты:
- Творог — 200 г
- Мука — 250 г
- Сливочное масло — 90 г
- Яйцо — 1 шт.
- Соль — 1 щепотка
- Сахар — 90 г
- Ванильный сахар — 10 г
Приготовление:
- В миске соединить творог, оба вида сахара, масло, яйцо и соль. Размять.
- Постепенно добавить к массе муку. Замесить тесто. Скатать из него маленькие шарики и чуть приплюснуть их.
- Застелить противень пергаментом. Выложить на него получившиеся шарики.
- Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Печенье готово!
Уточнения
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы.
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру