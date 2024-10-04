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Готовим нежное и ароматное творожное печенье

0:55
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт простого в приготовлении творожного печенья. Оно получится очень нежным и ароматным.

Готовим нежное и ароматное творожное печенье
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Творог — 200 г
  • Мука — 250 г
  • Сливочное масло — 90 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — 1 щепотка
  • Сахар — 90 г
  • Ванильный сахар — 10 г

Приготовление:

  1. В миске соединить творог, оба вида сахара, масло, яйцо и соль. Размять.
  2. Постепенно добавить к массе муку. Замесить тесто. Скатать из него маленькие шарики и чуть приплюснуть их.
  3. Застелить противень пергаментом. Выложить на него получившиеся шарики.
  4. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Печенье готово!

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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