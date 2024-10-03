Рецепт вкуснейшей гречневой каши с морковью и соевым соусом на ужин
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Гречневая каша с морковью и соевым соусом станет отличным вариантом для ужина. Для её приготовления понадобится совсем немного времени. Раскрываем рецепт блюда.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM
Ингредиенты:
- Гречневая крупа — 200 г
- Морковь — 150 г
- Репчатый лук — 100 г
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Соевый соус — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Налить в кастрюлю воды. Добавить гречневую крупу. Довести до кипения. Уменьшить огонь. Варить 20 минут.
- Натереть морковь на крупной тёрке.
- Нарезать лук маленькими кубиками.
- Налить на сковороду подсолнечное масло. Жарить лук с морковью в течение 5 минут. Добавить соевый соус. Готовить ещё 2 минуты.
- Добавить к морковной смеси гречку. Посолить. Готовить 3 минуты. Приятного аппетита!
Уточнения
Гре́чневая ка́ша — каша, приготавливаемая из гречишного зерна.
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру