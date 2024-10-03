Рецепт вкуснейшей гречневой каши с морковью и соевым соусом на ужин

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречневая каша с морковью и соевым соусом станет отличным вариантом для ужина. Для её приготовления понадобится совсем немного времени. Раскрываем рецепт блюда.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

Гречневая крупа — 200 г

Морковь — 150 г

Репчатый лук — 100 г

Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Соевый соус — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Налить в кастрюлю воды. Добавить гречневую крупу. Довести до кипения. Уменьшить огонь. Варить 20 минут. Натереть морковь на крупной тёрке. Нарезать лук маленькими кубиками. Налить на сковороду подсолнечное масло. Жарить лук с морковью в течение 5 минут. Добавить соевый соус. Готовить ещё 2 минуты. Добавить к морковной смеси гречку. Посолить. Готовить 3 минуты. Приятного аппетита!

Уточнения

Гре́чневая ка́ша — каша, приготавливаемая из гречишного зерна.

