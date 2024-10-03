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Рецепт вкуснейшей гречневой каши с морковью и соевым соусом на ужин

1:02
Еда

Гречневая каша с морковью и соевым соусом станет отличным вариантом для ужина. Для её приготовления понадобится совсем немного времени. Раскрываем рецепт блюда.

Рецепт вкуснейшей гречневой каши с морковью и соевым соусом на ужин
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • Гречневая крупа — 200 г
  • Морковь — 150 г
  • Репчатый лук — 100 г
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соевый соус — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Налить в кастрюлю воды. Добавить гречневую крупу. Довести до кипения. Уменьшить огонь. Варить 20 минут.
  2. Натереть морковь на крупной тёрке.
  3. Нарезать лук маленькими кубиками.
  4. Налить на сковороду подсолнечное масло. Жарить лук с морковью в течение 5 минут. Добавить соевый соус. Готовить ещё 2 минуты.
  5. Добавить к морковной смеси гречку. Посолить. Готовить 3 минуты. Приятного аппетита!

Уточнения

Гре́чневая ка́ша — каша, приготавливаемая из гречишного зерна.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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