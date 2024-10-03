Готовим закуску "Капрезе" из помидоров, моцареллы и базилика

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Лёгкая закуска "Капрезе" из помидоров, моцареллы и базилика непременно станет украшением стола. Кроме того, блюдо обладает отличными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Ингредиенты:

Крупный помидор — 2 шт.

Сыр моцарелла — 250 г

Базилик — 3 веточки

Оливковое масло — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Нарезать моцареллу средними ломтиками. Разобрать базилик на листочки. Нарезать помидоры поперёк, не дорезая до конца. Выложить в каждый надрез по листику базилика и ломтику моцареллы. Полить блюдо оливковым маслом и посолить. Угощение готово!

Уточнения

Капре́зе — лёгкая закуска из помидоров, моцареллы, оливкового масла и зелёного базилика.

