Готовим закуску "Капрезе" из помидоров, моцареллы и базилика

Лёгкая закуска "Капрезе" из помидоров, моцареллы и базилика непременно станет украшением стола. Кроме того, блюдо обладает отличными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.
Капре́зе — лёгкая закуска из помидоров, моцареллы, оливкового масла и зелёного базилика.
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