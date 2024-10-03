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Готовим закуску "Капрезе" из помидоров, моцареллы и базилика

0:46
Еда

Лёгкая закуска "Капрезе" из помидоров, моцареллы и базилика непременно станет украшением стола. Кроме того, блюдо обладает отличными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.

Готовим закуску "Капрезе" из помидоров, моцареллы и базилика
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Ингредиенты:

  • Крупный помидор — 2 шт.
  • Сыр моцарелла — 250 г
  • Базилик — 3 веточки
  • Оливковое масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарезать моцареллу средними ломтиками. 
  2. Разобрать базилик на листочки.
  3. Нарезать помидоры поперёк, не дорезая до конца.
  4. Выложить в каждый надрез по листику базилика и ломтику моцареллы.
  5. Полить блюдо оливковым маслом и посолить. Угощение готово!

Уточнения

Капре́зе — лёгкая закуска из помидоров, моцареллы, оливкового масла и зелёного базилика. 

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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