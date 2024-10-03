Секреты приготовления домашнего рафа: простой способ насладиться вкусом

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Кофе давно стал частью жизни многих людей благодаря своим бодрящим свойствам и разнообразным вкусовым вариациям. На основе кофе можно приготовить множество напитков, таких как капучино, латте, глясе и, конечно же, раф. Последний — это сливочный напиток с мягким вкусом, содержащий минимальное количество сахара.

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Раф можно легко приготовить дома, не используя кофемашину или турку. Для начала приготовьте эспрессо любым удобным для вас способом. Затем в чашу блендера добавьте 100 мл сливок, одну чайную ложку сахара и немного ванильного сахара. Взбейте смесь до образования густой пены.

Перелейте получившуюся молочную массу в чашку и добавьте эспрессо. Ваш раф готов. Для более насыщенного вкуса специалисты рекомендуют добавить немного корицы. Этот напиток станет отличным дополнением к вашему утреннему или вечернему кофейному ритуалу, добавив в него нотку тепла и уюта.

Уточнения

Раф-кофе (сокр. «Раф») — кофейный напиток, готовится путём добавления нагретых паром сливок с небольшим количеством пены (0,5 см) в одиночную порцию эспрессо. Часто подаётся с сиропом.

Раф популярен в России и странах бывшего СССР. Принципиально похож на латте, но отличается добавлением ванильного сахара и сливок вместо молока. Появился в конце 1990-х годов.



