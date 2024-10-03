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Секреты приготовления рваного мяса: рецепт для мультиварки

1:32
Еда

Рваное мясо — универсальная основа для множества блюд, от салатов до бутербродов и пирогов. Своё название оно получило из-за характерной структуры: мясо легко распадается на волокна, сохраняя при этом свою форму. Наиболее простой способ его приготовления — это использование мультиварки, что значительно сокращает затраты времени и усилий.

Секреты приготовления рваного мяса: рецепт для мультиварки
Фото: commons.wikimedia.org by User:MECU, CC BY-SA 2.5

Для этого рецепта идеально подходит свинина. Помимо основного ингредиента вам понадобятся: вода, яблочный уксус, растительное масло, томатная паста, сахар, соль и специи, такие как паприка, кумин и горчичный порошок. Сначала смешайте все сухие ингредиенты, обмажьте ими свинину и оставьте её мариноваться.

Далее настройте мультиварку на режим "Жарка", добавьте растительное масло и обжарьте свинину с двух сторон, чтобы получить золотистую корочку. После обжаривания выньте мясо и переключите мультиварку на режим "Тушение". Влейте к мясному соку воду, добавьте уксус, томатную пасту и сахар. Верните свинину в мультиварку и тушите её около часа. После этого выньте мясо, а бульон оставьте в режиме "Жарка" на 15 минут, чтобы немного загустел.

Разберите мясо на волокна с помощью вилки и залейте его получившейся подливкой. Это простое и вкусное рваное мясо станет отличной заготовкой для множества блюд.

Уточнения

Мультиварка (от лат. multum — много, + варка) — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.
Состоит из корпуса с крышкой и чаши, устанавливаемой в корпус на нагревательный элемент. Чаша с тефлоновым или керамическим антипригарным покрытием. Объём составляет 5 литров (стандартно) или меньше.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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