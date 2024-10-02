Какие осенние напитки помогут согреться и поддержать иммунитет

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Татьяна Мещерякова предлагает оригинальные рецепты согревающих осенних напитков, которые стоит попробовать, пока сезон в разгаре. В осенние дни, когда погода становится нестабильной, отличным выбором станет чай с добавлением свежего имбиря, корицы и гвоздики — такой напиток не только согреет, но и подарит уютный аромат. Также можно приготовить чай с лимоном и ягодами, такими как смородина, облепиха, калина или вишня, которые обеспечат дополнительное расслабление и витаминную поддержку.

Фото: flickr.com by Liz Mc, CC BY 2.0

Еще одним интересным вариантом станут безалкогольные глинтвейны, которые готовятся на основе фруктового или яблочного сока с добавлением свежих плодов, сухофруктов и пряностей. Диетолог предупреждает, что такие глинтвейны следует пить умеренно, так как их высокая концентрация может быть не полезна для людей с проблемами ЖКТ.

Кроме того, на осень диетолог рекомендует обратить внимание на овощные и фруктовые смузи и соки. Использование таких ингредиентов, как яблоки, огурцы, сельдерей, киви, петрушка, укроп, шпинат, свекла и морковь, поможет перестроиться с летнего режима питания на более питательный и согревающий осенний.

Уточнения

Глинтве́йн (нем. glühend Wein, от glühender Wein — горячее вино) — горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70–80 градусов с сахаром (или мёдом) и пряностями (специями). Традиционно употребляется в Австрии, Германии, Италии, Швейцарии и Чехии на рождественских базарах и праздниках, проводящихся на открытом воздухе.



