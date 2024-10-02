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Важно знать: продукты, которые нельзя употреблять сразу после пробуждения

1:09
Еда

Не все продукты подходят для утреннего приема пищи, ведь некоторую еду не стоит употреблять на голодный желудок. После ночного перерыва в еде кислотность желудка возрастает, поэтому кислые фрукты и свежие овощи могут вызвать раздражение слизистой и не лучший выбор для завтрака.

Важно знать: продукты, которые нельзя употреблять сразу после пробуждения
Фото: Openverse by jonolist, CC BY-SA 2.0

Эксперты также напоминают, что на голодный желудок не стоит употреблять мясо, кофе, соки и алкоголь. Кроме того, магазинные йогурты с добавками, каши быстрого приготовления, хлопья и мюсли также не рекомендованы, несмотря на их популярность в утреннем меню. Подобные продукты могут негативно сказаться на пищеварении и привести к резким скачкам сахара в крови. Сладости и мучные изделия также не лучший выбор для первого приема пищи, так как могут вызвать колебания уровня глюкозы.

Жирные, соленые и острые блюда также не подходят для утреннего приема на голодный желудок. В отличие от них, вода — отличный выбор, но ее температура должна быть умеренной, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на организм.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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