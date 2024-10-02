Как приготовить маринованную свеклу без лишних ингредиентов

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринованная свекла — отличное решение для быстрого приготовления блюд, когда нет времени на варку или запекание свежих овощей. Эксперты поделились простым рецептом, который подойдет даже начинающим кулинарам. Этот вариант маринования не требует уксуса или растительного масла, что делает его легким и полезным.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, CC BY 2.0

Для маринада потребуются вода, сахар, соль, лимонная кислота, черный молотый перец и лавровый лист. Начните с тщательного мытья свеклы, затем отварите её до мягкости — около часа на среднем огне. Когда свекла остынет, натрите её на мелкой терке.

Далее приготовьте маринад, смешав все необходимые ингредиенты в кастрюле и доведя их до кипения. После этого разложите натертую свеклу по чистым банкам и залейте горячим маринадом. Такая закуска идеально дополнит любые салаты и супы.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

