Как правильно замораживать сыр, чтобы не потерять вкус и текстуру

Эксперты подчеркивают, что заморозка сыра возможна, но не для всех сортов. Молекулярная структура многих сыров ухудшается при низких температурах, что может привести к потере текстуры и качества. Твердые и полутвердые сыры, такие как чеддер, пармезан, гауда и сыр-косичка, лучше всего подходят для заморозки, так как сохраняют свои свойства при правильной упаковке. Сыры, предназначенные для натирания или плавления, также можно замораживать — тертая моцарелла, например, прекрасно сохраняется в морозилке.
Сыр с голубой плесенью также можно замораживать, но желательно предварительно измельчить его. Мягкие сыры вроде камамбера, бри, буратты и козьего сыра лучше не подвергать заморозке, так как они теряют форму и вкусовые качества при перепаде температур.
Че́ддер (англ. cheddar) — английский сыр жирностью от 35 до 45%. Назван по месту первоначального производства — деревне Чеддер, в графстве Сомерсет в Англии. Сыры этого сорта теперь производятся за пределами региона и в нескольких странах мира. Тесто этого сыра — пластичное, цвета слоновой кости или желтоватое. Иногда в процессе производства его подкрашивают натуральным красителем аннато. Чеддер обладает ореховым и слегка острым и кисловатым привкусом (оптимальный pH при приготовлении 5,6).
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