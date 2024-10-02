Как правильно замораживать сыр, чтобы не потерять вкус и текстуру

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперты подчеркивают, что заморозка сыра возможна, но не для всех сортов. Молекулярная структура многих сыров ухудшается при низких температурах, что может привести к потере текстуры и качества. Твердые и полутвердые сыры, такие как чеддер, пармезан, гауда и сыр-косичка, лучше всего подходят для заморозки, так как сохраняют свои свойства при правильной упаковке. Сыры, предназначенные для натирания или плавления, также можно замораживать — тертая моцарелла, например, прекрасно сохраняется в морозилке.

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Public domain

Сыр с голубой плесенью также можно замораживать, но желательно предварительно измельчить его. Мягкие сыры вроде камамбера, бри, буратты и козьего сыра лучше не подвергать заморозке, так как они теряют форму и вкусовые качества при перепаде температур.

Уточнения

Че́ддер (англ. cheddar) — английский сыр жирностью от 35 до 45%. Назван по месту первоначального производства — деревне Чеддер, в графстве Сомерсет в Англии. Сыры этого сорта теперь производятся за пределами региона и в нескольких странах мира. Тесто этого сыра — пластичное, цвета слоновой кости или желтоватое. Иногда в процессе производства его подкрашивают натуральным красителем аннато. Чеддер обладает ореховым и слегка острым и кисловатым привкусом (оптимальный pH при приготовлении 5,6).



